Clima de hoy en Los Ángeles para este domingo 30 de noviembre

Los Ángeles se prepara para vivir un domingo con cielos despejados y ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:39 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:44 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 72 grados Fahrenheit (11 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

