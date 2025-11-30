Cuál es el número de mala suerte de tu signo del zodiaco

La astrología y la numerología son disciplinas que, cuando se combinan, brindan un mapa energético completo.

La primera analiza la posición de los astros para definir la personalidad y el destino; la segunda revela cómo cada número potencia —o bloquea— nuestra energía.

Así como cada signo tiene números que le traen fortuna, también existen números de mala suerte que pueden generar obstáculos, confusión, pérdidas o desgaste emocional.

Conocer y evitar estos números puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes en momentos clave: elegir una fecha importante, una dirección, un número telefónico, una matrícula o incluso firmar contratos, según una reseña de Parade.com.

A continuación, descubre cuál es el número que tu signo debería evitar y por qué puede desequilibrar tu energía.

¿Por qué existen los números de mala suerte en astrología?

La numerología sostiene que cada número vibra con una frecuencia energética, y esta frecuencia puede armonizar o desalinearse con la energía regente de cada signo zodiacal.

Los planetas, al ser los gobernantes astrológicos, están asociados a números específicos que influyen en tu suerte, tu estado emocional, tu creatividad y motivación, tus relaciones personales, así como en tus finanzas y estabilidad.

Cómo afectan los números de mala suerte

Un número desafortunado no significa tragedias inevitables, sino energías que pueden causar desánimo, retrasos, confusión o bloqueos.

Evitar su presencia en decisiones importantes puede ayudarte a mantener tu frecuencia vibratoria equilibrada.

El número de mala suerte según tu signo del zodiaco

Aries – Número 6

Regido por Marte, Aries es fuerza, impulso y acción. El 6, un número tranquilo y pasivo, frena su energía, provocando apatía, fatiga y falta de motivación.

Evita: citas clave, decisiones laborales o direcciones que incluyan 6.

Tauro – Número 7

Bajo la influencia de Venus, Tauro busca estabilidad y éxito. El 7 introduce inestabilidad y falta de concentración, afectando su sentido práctico. Puede traer gastos inesperados o desorden financiero.

Evita: inversiones, compras importantes o firmas de contrato con 7.

Géminis – Número 3

Regido por Mercurio, Géminis es comunicación y adaptabilidad. El 3, aunque creativo, amplifica la dispersión, la ansiedad y los malentendidos.

Evita: reuniones clave, entrevistas o citas importantes con este número.

Cáncer – Número 4

Gobernado por la Luna, Cáncer es emotivo y familiar. El 4, asociado a lo material, genera frialdad, distanciamiento y tensiones familiares.

Evita: mudanzas, reuniones familiares o compras del hogar vinculadas al 4.

Leo – Número 9

Regido por el Sol, Leo ama brillar. El 9 tiende a bloquear su creatividad y carisma, dejando sensación de aburrimiento o pérdida de motivación.

Evita: presentaciones, actividades creativas o apariciones públicas con 9.

Virgo – Número 8

Mercurio también rige a Virgo, pero su energía es más racional y analítica. El 8 puede generar obsesión, estrés y autocrítica excesiva.

Evita: fechas laborales importantes, trámites médicos o proyectos de alto estrés.

Libra – Número 5

Regido por Venus, Libra es equilibrio, diplomacia y armonía. El 5, impredecible y caótico, altera su capacidad de tomar decisiones y genera conflictos.

Evita: acuerdos amorosos, decisiones legales o conversaciones delicadas que involucren 5.

Escorpio – Número 2

Plutón intensifica la emocionalidad profunda y la intuición de Escorpio. El 2 despierta inseguridades, celos y desconfianza.

Evita: inicios de relaciones, citas íntimas y acuerdos personales asociados al 2.

Sagitario – Número 6

Júpiter otorga optimismo y expansión. El 6 provoca sensación de restricción, descontento y disminución del entusiasmo.

Evita: viajes, decisiones académicas o mudanzas relacionadas con el 6.

Capricornio – Número 3

Regido por Saturno, Capricornio es disciplina, estabilidad y enfoque. El 3 rompe su ritmo ordenado e introduce ansiedad y falta de estructura.

Evita: acuerdos financieros, proyectos laborales o inversiones con 3.

Acuario – Número 4

Urano le da independencia y creatividad. El 4 puede llevarlo a la rigidez, al bloqueo creativo y a la resistencia al cambio.

Evita: firmas de contrato, reuniones laborales o decisiones importantes con 4.

Piscis – Número 1

Regido por Neptuno, Piscis es sensibilidad, empatía e intuición. El 1, asociado a la individualidad, genera sentimientos de soledad y desconexión emocional.

Evita: inicios de proyectos, acuerdos creativos o decisiones afectivas con 1.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi signo tiene un número de mala suerte?

Porque cada signo está regido por un planeta con vibraciones numéricas específicas que pueden chocar con ciertos números.

¿Debo evitar siempre mi número de mala suerte?

Evitarlo en decisiones relevantes puede ayudarte a reducir bloqueos o tensiones energéticas.

¿Puedo tener también números de buena suerte?

Sí, cada signo tiene números afortunados que potencian su energía. Puedes crear un contraste usando ambos.

