El papa León IV concluye visita a Turquía y viaja a Líbano

El papa León XIV concluye este domingo su visita de cuatro días a Turquía tras un cálido recibimiento de la pequeña comunidad cristiana, antes de dirigirse a Líbano con un mensaje de paz para un país plagado por la crisis y la incertidumbre.

En su primer viaje internacional desde su elección como líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, León viajó a Turquía, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan.

En la ciudad de Iznik celebró un ritual ecuménico para conmemorar los 1.700 años desde el Primer Concilio de Nicea, un primer esfuerzo por alcanzar un consenso universal en la cristiandad.

El papa estadounidense y peruano recibió el sábado a miles de fieles que enfrentaron la lluvia para asistir a una misa abierta en Estambul, con participantes que llegaron desde diferentes partes de Turquía.

León tiene previsto asistir el domingo a una oración en la catedral armenia y luego encabezar una liturgia divina -el equivalente ortodoxo a una misa- en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, antes de una bendición ecuménica final.

Almorzará con el patriarca Bartolomeo I, líder mundial de los cristianos ortodoxos, con quien firmó la víspera una declaración conjunta en la cual prometieron tomar “pasos nuevos y valientes en el camino a la unidad”.

Pese a las diferencias doctrinarias que causaron el Gran Cisma de 1054, dividiendo a la Iglesia católica romana en Occidente y la Iglesia ortodoxa en Oriente, las dos partes mantienen el diálogo y realizan celebraciones conjuntas.

Quinto papa que visita Turquía

También acordaron continuar sus esfuerzos por establecer una fecha común para la Pascua, actualmente celebrada separadamente por católicos y ortodoxos.

El viaje papal se da en momentos en que el mundo ortodoxo parece más fragmentado que nunca. Las acciones rusas en Ucrania han acelerado la división entre los patriarcados de Moscú y Constantinopla.

León es el quinto pontífice en visitar Turquía después de Pablo VI en 1967, Juan Pablo II en 1979, Benedicto XVI en 2006 y Francisco en 2014.

Deberá partir de Estambul a las 11H45 GMT para trasladarse a Beirut, donde permanecerá hasta el martes.

La gira de seis días a dos países es la primera prueba internacional para el prelado, elegido en mayo como líder de la Iglesia católica y cuyo estilo sutil contrasta con el de su carismático e impulsivo antecesor, Francisco.

La visita de León despertó poca atención en Turquía, un país de 86 millones de habitantes de mayoría musulmana, cuya población cristiana es de unas 100.000 personas.

Pero es esperado con ansias en Líbano, un país multiconfesional de 5,8 millones de habitantes.

Líbano, considerado un modelo de coexistencia religiosa, ha enfrentado desde 2019 una sucesión de crisis, incluyendo un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolá con Israel.