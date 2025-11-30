Madres buscan una segunda oportunidad al salir de prisión

Dirigentes de la Iniciativa Puente Profesional (CBI) de la organización A New Way of Life (Una Nueva Forma de Vida) honraron a decenas de hombres y mujeres graduados que convirtieron los desafíos en oportunidades, demostrando que las segundas oportunidades crean futuros más brillantes.

Una de las graduadas que aprovechó la segunda oportunidad que le brida la vida es Jessica Torres, de 30 años, quien terminó el curso de ocho semanas de la Iniciativa Puente Profesional (CBI), que fue diseñado para apoyar a personas mayores de 18 años que están involucradas o afectadas por el sistema judicial penal.

Tras caer en la adicción a los 16 años y perder posteriormente la potestad de dos hijos, Jessica Torres renació como el ave fénix, y, a pesar de su pasado criminal, se recuperó, se inscribió en un programa, se graduó recientemente del programa Career Bridge Initiative (CBI) de A New Way of Life Reentry Project (Iniciativa Puente Profesional (CBI) del Proyecto de Reingreso “Una Nueva Forma de Vida”).

“Me siento comprometida con mi rehabilitación”, dijo Jessica, de 30 años, madre de la pequeña Josephine. “Ya logré tener un apartamento y un carro”.

A New Way of Life (Una Nueva Forma de Vida) que fundó Susan Burton en 1998 y a la que se ha sumado el Proyecto de Reingreso a la Vida promueve la sanación, el empoderamiento y las oportunidades para las personas que estuvieron encarceladas.

A mujeres como Jessica, se les proporcionó un enfoque multifacético para mitigar los efectos de haber estado preso.

En última instancia, mediante el programa se intenta eliminar el encarcelamiento masivo.

“Yo caí en la adicción cuando tenía 16 años”, cuenta Jessica. “En ese tiempo perdí [la custodia de] dos niños”.

Sus padres tienen la custodia de Isaías, su hijo autista de ocho años y una tía tiene el cuidado legal de su niña de tres años.

“Caí bien feo en depresión y ansiedad”, narra. “No podía salirme de las drogas. Pero, ahorita con la gracia de Dios ya pude salir”, revela.

Durante su estancia en la cárcel, Jessica embarazada de su hija Josephine, y por nada del mundo quería perderla. Por fortuna, salió un mes antes de que la niña naciera. La pequeña tiene ahora dos.

“Me dije a mí misma, todo esto ya no puede seguir”, declara. “Ya no podría soportar perder otra hija”.

Jessica empezó a hacer lo que tenía que hacer. Se inscribió en el programa A New Way of Life Reentry Project y se graduó.

Exprisioneros y personal directivo del programa Career Bridge Initiative de A New Way of Life Reentry Project tuvieron una agradable reunión anual.

Aunque Jessica no dio a conocer los motivos ni el tiempo que estuvo encarcelada, cuando salió en libertad recibió la noticia de que obtendría un departamento de Sección 8, compró un carro y decidió regresar a la escuela.

“Mi vida cambio por completo en cinco meses”, dice con relación al programa Career Bridge Initiative (CBI) de A New Way of Life Reentry Project, el cual fue puesto en marcha el 29 de julio de 2024, y se desarrolló en el Hidden History Museum (Museo de Historia Oculta) que rescata la historia de grandes personajes de la cultura afroamericana.

Bernard Wilson, director del equipo de Desarrollo de la Fuerza Laboral y Educación de A New Way of Life Reentry Project, dio a conocer que, a la fecha, 101 individuos se han inscrito para el proyecto CBI, 46 en capacitación; se emitieron 178 certificaciones laborales: 38 en servicios de terapia y 138 en programas educativos.

“Hemos logrado reincorporar a los participantes al mercado laboral”, dijo Wilson, a La Opinión.

La Iniciativa Puente Profesional de ocho semanas de duración, incluye 12 módulos que conducen a certificaciones en tecnología y conocimientos financieros, ya que cuentan con el respaldo de instituciones como JP Morgan Chase, Homeboy Industries y AT&T.

Cynthia Barrios, de 38 años y madre de seis hijos, compartió su experiencia desde que estuvo en prisión hasta la búsqueda de empleo y su reinserción social.

“Tuve problemas con la adicción y acusaciones de abuso infantil”, relató. Su caso -que sigue abierto- fue turnado al Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles, al mismo tiempo que está recuperando a sus hijos, dos de los cuales están en hogares de acogida.

“Los primeros años de vida fueron difíciles”, dijo Cynthia. “Fui criada por una madre soltera que me maltrataba físicamente. Eso me produjo una infancia inestable. Estoy en proceso de reincorporación a mi hogar. Vine a este homenaje porque estuve encarcelada”.

En efecto, ella cuenta que, debido a su adicción a las drogas estuvo entrando y saliendo de la cárcel y descuidaba a sus hijos.

“Tuve un caso con el DCFS y me acusaron de dos delitos graves de abuso infantil. Así que tuve un caso con el DCFS, que se abrió desde mayo de 2024 y sigue abierto, pero me estoy reuniendo con mis hijos”, informa. “He completado todas mis clases gracias a esta nueva forma de vida. Me ayudaron muchísimo [en A New Way of Life]. Me va muy bien. Estoy participando en todo tipo de programas. Simplemente intento hacer lo mejor que puedo”.

De sus seis hijos, el mayor de 17 años vive con su padre. El de siete padece trastorno del espectro autista. Dos viven con familias de crianza en Lancaster, California.

“Me reuniré con ellos en enero y estoy feliz, gracias a una nueva forma de vida”, menciona, mientras abraza con enorme cariño a su bebé, Carmela. “En A New Way of Life me están ayudando a conseguir los servicios y el transporte que necesito para visitarlos cada fin de semana”.

Cynthia ha comenzado el camino hacia la recuperación y se ha trazado metas objetivas para su futuro inmediato.

“Quiero trabajar en el sector sanitario como enfermera práctica licenciada o enfermera registrada porque me apasiona ayudar a la gente, especialmente a las personas con necesidades especiales, como la terapia y otras actividades”, afirma. “Así que ahí es donde realmente quiero hacer mi carrera”.

Está convencida de que no quiere repetir el patrón de conducta abusiva de su madre con sus hijos ni tampoco que sufran abandono.

“No quiero dar marcha atrás en lo que estoy logrando. No quiero que mis hijos crezcan como mis hermanos y yo. Ahora tengo la obligación de cambiar todo lo que sucedió en mi vida y ser un ejemplo para mis hijos”, enfatizó.