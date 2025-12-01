16 apps recomendables para medir tu bienestar

En un contexto donde la tecnología nos invade y está inmersa en todos los ámbitos humanos, es importante aprovecharla en pro de nuestro bienestar. De allí que en los últimos años se ha acentuado la proliferación de aplicaciones en este sentido.

Las mismas son apps recomendables para medir y mejorar aspectos que van desde la salud mental, pasando por el sueño y el ejercicio, hasta orientarnos acerca de hábitos y estilos de vida más cónsonos.

Vale la ocasión para recomendar algunas de estas que pueden adecuarse a tu búsqueda.

Aplicaciones recomendadas

Meditación y salud mental:

Calm : Una app muy completa para relajación, con meditaciones guiadas, sonidos para dormir y ejercicios de respiración para mejorar el bienestar mental y la calidad del sueño.

: Una app muy completa para relajación, con meditaciones guiadas, sonidos para dormir y ejercicios de respiración para mejorar el bienestar mental y la calidad del sueño. Headspace : Una plataforma digital que ofrece meditación guiada y entrenamiento en mindfulness para ayudar a los usuarios a mejorar su salud mental, gestionar el estrés y aumentar su bienestar. Proporciona una variedad de sesiones de audio y herramientas diseñadas para la práctica diaria del mindfulness, la mejora del sueño y el control de la ansiedad.

: Una plataforma digital que ofrece meditación guiada y entrenamiento en mindfulness para ayudar a los usuarios a mejorar su salud mental, gestionar el estrés y aumentar su bienestar. Proporciona una variedad de sesiones de audio y herramientas diseñadas para la práctica diaria del mindfulness, la mejora del sueño y el control de la ansiedad. Insight Timer : Es una aplicación de meditación que ofrece cientos de meditaciones guiadas. Ofrece miles de pistas de música y sonidos ambientales que ayudan a calmar la mente, mejorar la concentración, facilitar el sueño y promover la relajación. Está diseñada tanto para principiantes como para practicantes experimentados y cubre beneficios relacionados con el manejo del estrés, la ansiedad, el sueño, la recuperación de adicciones, y aspectos emocionales como el amor propio y la compasión.

: Es una aplicación de meditación que ofrece cientos de meditaciones guiadas. Ofrece miles de pistas de música y sonidos ambientales que ayudan a calmar la mente, mejorar la concentración, facilitar el sueño y promover la relajación. Está diseñada tanto para principiantes como para practicantes experimentados y cubre beneficios relacionados con el manejo del estrés, la ansiedad, el sueño, la recuperación de adicciones, y aspectos emocionales como el amor propio y la compasión. Earkick : App con IA que realiza seguimiento en tiempo real del bienestar emocional y sugiere prácticas para gestionar el estrés y la ansiedad.

: App con IA que realiza seguimiento en tiempo real del bienestar emocional y sugiere prácticas para gestionar el estrés y la ansiedad. Wysa: Chatbot de IA para soporte emocional con meditaciones guiadas y seguimiento del estado de ánimo, ayudando a manejar la salud mental.

Actividad física:

Google Fit : Registra la actividad física y fomenta el bienestar general llevando seguimiento de tus movimientos y ejercicio. Desarrollada por Google para dispositivos Android, Wear OS e iOS, que utiliza los sensores del teléfono y dispositivos wearables conectados para monitorizar actividades como caminar, correr, montar en bicicleta y mucho más.

: Registra la actividad física y fomenta el bienestar general llevando seguimiento de tus movimientos y ejercicio. Desarrollada por Google para dispositivos Android, Wear OS e iOS, que utiliza los sensores del teléfono y dispositivos wearables conectados para monitorizar actividades como caminar, correr, montar en bicicleta y mucho más. MyFitnessPal : Es una popular aplicación móvil para controlar las calorías, los macronutrientes, el ejercicio y los objetivos generales de salud, disponible para iOS y Android, con más de 200 millones de usuarios. La aplicación ofrece una amplia base de datos con más de 14 millones de alimentos que se pueden introducir manualmente, escanear mediante código de barras o escanear mediante inteligencia artificial para registrar la ingesta con precisión.

: Es una popular aplicación móvil para controlar las calorías, los macronutrientes, el ejercicio y los objetivos generales de salud, disponible para iOS y Android, con más de 200 millones de usuarios. La aplicación ofrece una amplia base de datos con más de 14 millones de alimentos que se pueden introducir manualmente, escanear mediante código de barras o escanear mediante inteligencia artificial para registrar la ingesta con precisión. Fitbit: Monitorea la actividad física, sueño, frecuencia cardíaca y estrés, aportando análisis detallados para un bienestar integral.

Hábitos y motivación:

Fabulous : Aplicación de autocuidado diseñada para ayudar a los usuarios a desarrollar hábitos saludables, crear rutinas diarias y alcanzar objetivos como dormir mejor, tener más energía y practicar la atención plena mediante un entrenamiento basado en la ciencia.

: Aplicación de autocuidado diseñada para ayudar a los usuarios a desarrollar hábitos saludables, crear rutinas diarias y alcanzar objetivos como dormir mejor, tener más energía y practicar la atención plena mediante un entrenamiento basado en la ciencia. Moodfit : Además de ser una aplicación para mejorar el estado de salud, también realiza un seguimiento de factores relacionados con el estilo de vida, como el sueño, el ejercicio y la nutrición, para ver cómo afectan al estado de ánimo. Los usuarios pueden establecer objetivos diarios de salud mental y utilizar ejercicios prácticos para reducir el estrés y regular las emociones.

: Además de ser una aplicación para mejorar el estado de salud, también realiza un seguimiento de factores relacionados con el estilo de vida, como el sueño, el ejercicio y la nutrición, para ver cómo afectan al estado de ánimo. Los usuarios pueden establecer objetivos diarios de salud mental y utilizar ejercicios prácticos para reducir el estrés y regular las emociones. Habitica : Gamifica la construcción de hábitos saludables convirtiéndolos en misiones, ideal para mantener disciplina y motivación.

: Gamifica la construcción de hábitos saludables convirtiéndolos en misiones, ideal para mantener disciplina y motivación. Sleep Cycle : Monitorea y mejora la calidad de tu sueño analizando los ciclos y despertándote en el momento ideal.

: Monitorea y mejora la calidad de tu sueño analizando los ciclos y despertándote en el momento ideal. Daylio: Diario de estado de ánimo y hábitos, donde registras cómo te sientes sin tener que escribir, para detectar patrones emocionales y cuidar tu salud mental.

Otros:

iBreathe : Se refiere principalmente a una popular aplicación para iOS que ofrece ejercicios de respiración guiados para controlar el estrés, la ansiedad y los problemas de sueño.

: Se refiere principalmente a una popular aplicación para iOS que ofrece ejercicios de respiración guiados para controlar el estrés, la ansiedad y los problemas de sueño. Instant Heart Rate : Es una aplicación móvil que utiliza la cámara y el flash de tu smartphone para medir tu frecuencia cardíaca mediante la detección del pulso en la yema del dedo. Proporciona una medición de la frecuencia cardíaca en menos de 10 segundos, muestra un gráfico del pulso en tiempo real similar al de los oxímetros de pulso médicos y permite el seguimiento y almacenamiento de los datos de la frecuencia cardíaca con funciones como zonas de frecuencia cardíaca, comprobación del nivel de estrés y análisis de tendencias.

: Es una aplicación móvil que utiliza la cámara y el flash de tu smartphone para medir tu frecuencia cardíaca mediante la detección del pulso en la yema del dedo. Proporciona una medición de la frecuencia cardíaca en menos de 10 segundos, muestra un gráfico del pulso en tiempo real similar al de los oxímetros de pulso médicos y permite el seguimiento y almacenamiento de los datos de la frecuencia cardíaca con funciones como zonas de frecuencia cardíaca, comprobación del nivel de estrés y análisis de tendencias. Happify: Enfocada en aumentar la felicidad y reducir el estrés mediante herramientas y actividades interactivas.

Estas apps cubren tanto el bienestar físico como emocional y son muy valoradas para mejorar hábitos y calidad de vida.

Criterios para considerar una app de salud mental

Al seleccionar una aplicación para mejorar el bienestar mental, prioriza criterios como la evidencia científica de sus métodos, la privacidad de datos y la usabilidad intuitiva. Evalúa si se adapta a tus necesidades específicas, como manejo de estrés o seguimiento de ánimo, y verifica reseñas de usuarios y profesionales. Estas consideraciones ayudan a evitar apps ineficaces o riesgosas en un mercado con miles de opciones poco reguladas.

Evidencia científica: Busca apps basadas en terapias validadas, como la cognitivo-conductual (TCC), desarrolladas con expertos clínicos y respaldadas por estudios. Modelos como el de la American Psychiatric Association evalúan la fundación clínica antes de otros aspectos. Evita aquellas sin validación, ya que pueden ofrecer información inexacta o promesas irreales.

Privacidad y seguridad: Revisa políticas claras de privacidad, cumplimiento con estándares como HIPAA (si aplica) y si comparten datos con terceros. Prioriza apps con cifrado robusto y opciones de anonimato, especialmente para datos sensibles de salud mental. Las actualizaciones regulares indican soporte continuo y menor riesgo de vulnerabilidades.

Usabilidad y personalización: Elige interfaces intuitivas, accesibles 24/7 y adaptadas a tus objetivos (meditación, seguimiento de hábitos o terapia virtual). Prueba versiones gratuitas o trials para evaluar compatibilidad multiplataforma y funciones como notificaciones personalizadas. Considera costos, reseñas y si complementa terapia profesional.

Banderas rojas: Desconfía de apps sin credenciales profesionales, promesas exageradas de curación o políticas de privacidad opacas. Verifica estabilidad técnica y actualizaciones frecuentes para evitar “apps zombis” abandonadas. Consulta hubs de evaluación como MIND para guías objetivas.

