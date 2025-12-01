Agencia de viajes de Rusia redirige turismo de Venezuela a Cuba tras alerta de EE.UU. por aumento de actividad militar

La agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia al archipélago de Nueva Esparta, que incluye a la Isla de Margarita, en el norte de Venezuela, acató este domingo una alerta estadounidense y suspendió sus vuelos, reportan las agencias de noticias AFP y EFE.

Según indicó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, esta decisión se tomó por “la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

Desde 2021 Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo.

Alerta aérea de EE. UU.

La semana pasada Washington emitió una alerta aérea por la creciente actividad militar en la zona, acatada por seis aerolíneas que suspendieron sus conexiones con Venezuela: la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chileno-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish Airlines.

La autoridad aeronáutica venezolana revocó, en consecuencia, las concesiones para operar en su país a estas aerolíneas, todas acusadas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

Otras aerolíneas como Air Europa y Plus Ultra también suspendieron sus operaciones con Venezuela. Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y la estatal Conviasa, mantienen por ahora sus vuelos a la nación suramericana. Con Conviasa, Venezuela mantiene, por ahora, sus dos rutas hacia Rusia, aliado del chavismo.

Espacio aéreo “cerrado en su totalidad” por Trump

Estados Unidos promueve un cerco marítimo y ahora aeronáutico sobre Venezuela y sus alrededores, después de que el presidente Donald Trump advirtiera el sábado que el espacio aéreo del país caribeño debía considerarse “cerrado en su totalidad”. Antes, había anunciado “muy pronto” operaciones por tierra en Venezuela.

El despliegue de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un supuesto operativo antinarcóticos en el Caribe, incluye buques destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Venezuela asegura que las maniobras no pretenden combatir el narcotráfico, sino derrocar a Maduro y apoderarse de su petróleo.

Las autoridades de Guyana y Trinidad y Tobago, países vecinos de Venezuela, han confirmado que las aerolíneas continúan operando en su espacio aéreo con normalidad.

Denuncia ante la OACI y apoyo de Petro

El Gobierno de Venezuela acudió este domingo ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para acusar a Estados Unidos de vulnerar su soberanía.

En un comunicado, publicado y luego borrado de las redes sociales del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, la Administración de Maduro indicó que Trump anunció sorpresivamente el “supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener -afirmó- la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno”.

Además, reiteró que la Institución Aeronáutica Nacional (INAC) es el único ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la OACI convocar una reunión por el que denominó como un anuncio de cierre “completamente ilegal” de parte de Trump. Y pidió también a la Unión Europea (UE) que ordene la normalización de vuelos hacia y desde Venezuela.

Parlamento de Venezuela anuncia investigación

Por otra parte, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodrígez, informó que se reunió con familiares de venezolanos que murieron en los ataques de Estados Unidos a lanchas en el mar Caribe, que presuntamente transportaban drogas.

Rodríguez mostró una fotografía del encuentro sin revelar las identidades de los familiares porque, aseguró, han recibido amenazas “por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos”.

El parlamentario adelantó que este lunes se llevará a cabo una sesión extraordinaria para votar la conformación de una comisión especial que investigue estos hechos y que deberá determinar cuántos venezolanos han perdido la vida en esos ataques, ya que hay ciudadanos de otras nacionalidades, como colombianos, dominicanos y trinitenses.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha anunciado ataques contra 20 embarcaciones, en el Caribe y en el Pacífico, en los que han muerto unas 83 personas.