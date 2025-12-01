Arrestan en Florida a joven que amenazó con un tiroteo escolar para “provocar reacciones” en TikTok

Un joven de Santa Rosa Beach, Florida, identificado como Ethan Ladner, de 20 años, fue arrestado luego de publicar en TikTok un video en el que supuestamente amenazaba con perpetrar un tiroteo escolar, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Walton.

El FBI detectó la grabación durante el fin de semana y trasladó la información a las autoridades locales, que procedieron a detenerlo.

Confesó que buscaba reacciones para ganar notoriedad

Según el comunicado oficial, Ladner admitió haber sido el autor de los mensajes y aseguró que solo intentaba “provocar reacciones en línea” en un intento de ganar visibilidad en redes sociales.

Las autoridades condenaron la conducta y recordaron que este tipo de amenazas, incluso si son presentadas como chistes, se investigan como delitos graves debido al historial de violencia escolar en Estados Unidos.

“No hay nada de broma en amenazas a escuelas”

La oficina del sheriff enfatizó en su declaración que las amenazas —reales o no— dirigidas contra instituciones educativas representan un riesgo intolerable.

“No hay nada de broma cuando se trata de amenazas de violencia contra nuestras escuelas. Incluso los comentarios hechos ‘en broma’ pueden dar lugar a cargos criminales, disciplina escolar y consecuencias permanentes”, señaló la autoridad.

TikTok retiró el video rápidamente

El clip fue eliminado de la plataforma poco después de su publicación, aunque no quedó claro de inmediato qué escuela, si alguna, era el blanco de la amenaza. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles adicionales.

Ladner enfrenta cargos por amenazas electrónicas de un tiroteo masivo, un delito considerado especialmente grave en el contexto de seguridad escolar en Florida.

