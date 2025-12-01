Horóscopo: qué será de tu semana del 1 al 6 de diciembre de 2025

El horóscopo de la primera semana de diciembre 2025 augura días de oportunidades para algunos signos, pero otros deberán enfrentar algunos desafíos.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Juegos de seducción. Hágase cargo de lo que provoca, no vale escapar. Se prueba a sí mismo que puede ser muy tierno y delicado en el amor.

DINERO: Reacciona a tiempo y gracias a eso evita una crisis. Le conviene ponerse al día para no repetir viejas equivocaciones.

CLAVE DE LA SEMANA: El saber es poder y también dinero. Perfecciónese.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: El deseo está muy presente y también el cariño, pero nada de eso alcanza para que la paz reine en el hogar. Presiones casi insostenibles.

DINERO: Negocios con trabas múltiples. Tira y afloje con quien no quiere ceder. Puede ganar la partida, pero no arriesgue.

CLAVE DE LA SEMANA: Tendrá que cuidar sus palabras para mantener intacta la armonía.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Contradicciones que se renuevan y le hacen revivir un ayer conflictivo. No ate su destino a la convención social. Sincérese ya y a fondo.

DINERO: Baje velocidad. Rompe con la rutina, pero hágalo sabiamente, con cambios graduales. Ponga ideas en práctica; será con fortuna.

CLAVE DE LA SEMANA: No descuide a quienes están a su cargo. Son su responsabilidad.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Ante una reorganización afectiva. Un poco de misterio aumenta el deseo, pero difícil que un vínculo prospere si lo que le pasa es incógnita.

DINERO: Una recomendación oportuna puede ser el camino más corto a la prosperidad. No abunda el dinero, pero tampoco falta.

CLAVE DE LA SEMANA: Va a costarle moderar gastos. Igual lo debe intentar.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Tendrá que batirse a duelo por la persona que quiere. Hágalo, no le dé la espalda a esta batalla, puede definir con ella un futuro más que venturoso. Los suyos tendrán la tarea de acompañarlo en sus momentos de mal humor.

DINERO: A desgano y molesto porque un antiguo rival amenaza su presente. Conviene aceptar las condiciones que le plantean.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea constante, es una virtud que rendirá buen fruto.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Puede que le hagan frente. Si ninguno de los dos da el brazo a torcer será complicado. Necesita conversar. Con los amigos está en un buen momento.

DINERO: No lleve al trabajo el enojo que acumuló en casa. Favorable para iniciar una actividad rentable. Bien encaminado.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien habla demasiado de sí mismo no siempre es el mejor.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Semana de inquietud, sorpresas, pactos y mucho diálogo. Pese a que pueden existir momentos de incomprensión, el saldo final será positivo.

DINERO: No se deje llevar por un arrebato. A todo desafío del mercado es mejor responder con mesura y responsabilidad. Mil recursos.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo sabio será ir en la dirección correcta.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Acompañe a su pareja en vez de imponerse. Una vez que se pongan de acuerdo —cosa que por suerte sucederá— todo fluirá entre ustedes.

DINERO: Toma determinaciones drásticas, pero sabe aminorar el impacto. Ayuda a los demás dándoles trabajo o un dato de mucho valor.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga oídos sordos a quien pretende enemistarlo con los suyos.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Punto final a las rencillas cotidianas que ponían distancia en la familia. Alguien quiebra su coraza emocional. Se deja querer sin miedo.

DINERO: Logros profesionales muy esperados. Es un muy buen momento para asociarse, delegar y mejorar sus relaciones públicas.

CLAVE DE LA SEMANA: Sume recursos. Invertir en capacitación es ir a lo seguro.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Decídase a ocupar el centro de la escena, encanto le sobra. Quienes recién se conocen dudarán, aunque finalmente se impondrá el deseo.

DINERO: Los conflictos legales son un peso. Antes de hacer inversiones o cambiar de empleo, salde cuentas con el pasado.

CLAVE DE LA SEMANA: Ignore a quienes atacan a gente en la que confía.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Impactos frontales con alguien que lo hace enojar. No reprima su primer impulso porque será el acertado. En casa reina una armonía casi total.

DINERO: Personas de peso le hacen sentir su poder. Evite las dificultades con sus superiores, siempre es mejor tenerlos de aliados.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Ponen el mundo a sus pies? Retribuya con la misma moneda.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Podría cruzarse con la persona indicada pero en el momento equivocado. No fuerce situaciones. Quienes ya tienen pareja la pasarán bastante bien.

DINERO: Protagonismo. Vencerá a quien intente poner piedras en su camino. Responderá en forma inmediata y creativa.

CLAVE DE LA SEMANA: No se pase de revoluciones. El cuerpo necesita reponer energía.