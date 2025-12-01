window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo: qué será de tu semana del 1 al 6 de diciembre de 2025

Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué le deparan los astros a tu signo en el amor y el dinero del 1 al 6 de diciembre de 2025

El horóscopo le dice a cada signo cómo será su semana. Crédito: shutterstock

El horóscopo de la primera semana de diciembre 2025 augura días de oportunidades para algunos signos, pero otros deberán enfrentar algunos desafíos.

Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Juegos de seducción. Hágase cargo de lo que provoca, no vale escapar. Se prueba a sí mismo que puede ser muy tierno y delicado en el amor.
DINERO: Reacciona a tiempo y gracias a eso evita una crisis. Le conviene ponerse al día para no repetir viejas equivocaciones.
CLAVE DE LA SEMANA: El saber es poder y también dinero. Perfecciónese.

Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: El deseo está muy presente y también el cariño, pero nada de eso alcanza para que la paz reine en el hogar. Presiones casi insostenibles.
DINERO: Negocios con trabas múltiples. Tira y afloje con quien no quiere ceder. Puede ganar la partida, pero no arriesgue.
CLAVE DE LA SEMANA: Tendrá que cuidar sus palabras para mantener intacta la armonía.

Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Contradicciones que se renuevan y le hacen revivir un ayer conflictivo. No ate su destino a la convención social. Sincérese ya y a fondo.
DINERO: Baje velocidad. Rompe con la rutina, pero hágalo sabiamente, con cambios graduales. Ponga ideas en práctica; será con fortuna.
CLAVE DE LA SEMANA: No descuide a quienes están a su cargo. Son su responsabilidad.

Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Ante una reorganización afectiva. Un poco de misterio aumenta el deseo, pero difícil que un vínculo prospere si lo que le pasa es incógnita.
DINERO: Una recomendación oportuna puede ser el camino más corto a la prosperidad. No abunda el dinero, pero tampoco falta.
CLAVE DE LA SEMANA: Va a costarle moderar gastos. Igual lo debe intentar.

Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Tendrá que batirse a duelo por la persona que quiere. Hágalo, no le dé la espalda a esta batalla, puede definir con ella un futuro más que venturoso. Los suyos tendrán la tarea de acompañarlo en sus momentos de mal humor.
DINERO: A desgano y molesto porque un antiguo rival amenaza su presente. Conviene aceptar las condiciones que le plantean.
CLAVE DE LA SEMANA: Sea constante, es una virtud que rendirá buen fruto.

Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Puede que le hagan frente. Si ninguno de los dos da el brazo a torcer será complicado. Necesita conversar. Con los amigos está en un buen momento.
DINERO: No lleve al trabajo el enojo que acumuló en casa. Favorable para iniciar una actividad rentable. Bien encaminado.
CLAVE DE LA SEMANA: Quien habla demasiado de sí mismo no siempre es el mejor.

Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Semana de inquietud, sorpresas, pactos y mucho diálogo. Pese a que pueden existir momentos de incomprensión, el saldo final será positivo.
DINERO: No se deje llevar por un arrebato. A todo desafío del mercado es mejor responder con mesura y responsabilidad. Mil recursos.
CLAVE DE LA SEMANA: Lo sabio será ir en la dirección correcta.

Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Acompañe a su pareja en vez de imponerse. Una vez que se pongan de acuerdo —cosa que por suerte sucederá— todo fluirá entre ustedes.
DINERO: Toma determinaciones drásticas, pero sabe aminorar el impacto. Ayuda a los demás dándoles trabajo o un dato de mucho valor.
CLAVE DE LA SEMANA: Haga oídos sordos a quien pretende enemistarlo con los suyos.

Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Punto final a las rencillas cotidianas que ponían distancia en la familia. Alguien quiebra su coraza emocional. Se deja querer sin miedo.
DINERO: Logros profesionales muy esperados. Es un muy buen momento para asociarse, delegar y mejorar sus relaciones públicas.
CLAVE DE LA SEMANA: Sume recursos. Invertir en capacitación es ir a lo seguro.

Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Decídase a ocupar el centro de la escena, encanto le sobra. Quienes recién se conocen dudarán, aunque finalmente se impondrá el deseo.
DINERO: Los conflictos legales son un peso. Antes de hacer inversiones o cambiar de empleo, salde cuentas con el pasado.
CLAVE DE LA SEMANA: Ignore a quienes atacan a gente en la que confía.

Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Impactos frontales con alguien que lo hace enojar. No reprima su primer impulso porque será el acertado. En casa reina una armonía casi total.
DINERO: Personas de peso le hacen sentir su poder. Evite las dificultades con sus superiores, siempre es mejor tenerlos de aliados.
CLAVE DE LA SEMANA: ¿Ponen el mundo a sus pies? Retribuya con la misma moneda.

Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Podría cruzarse con la persona indicada pero en el momento equivocado. No fuerce situaciones. Quienes ya tienen pareja la pasarán bastante bien.
DINERO: Protagonismo. Vencerá a quien intente poner piedras en su camino. Responderá en forma inmediata y creativa.
CLAVE DE LA SEMANA: No se pase de revoluciones. El cuerpo necesita reponer energía.

