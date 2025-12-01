La guerra en Ucrania dispara los beneficios de las empresas de armas

Nunca antes las empresas armamentísticas habían obtenido tantos ingresos como en 2024. Así lo afirma un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), realizado a partir de los datos de las 100 mayores empresas armamentísticas del mundo. Sus ingresos por la venta de armas y servicios militares ascendieron a $679,000 millones de dólares en 2024.

Ya en 2023, la escalada de las tensiones geopolíticas y, sobre todo, la guerra en Ucrania, provocaron un aumento en la demanda de armas. ¿Puede decirse entonces que la guerra en Ucrania es beneficiosa para estos negocios? “Para el sector de defensa, sin duda”, comenta a DW Nan Tian, ​​del SIPRI, uno de los autores del informe. “En los últimos dos años, los ingresos de estas empresas armamentísticas han aumentado significativamente”.

The two 🇷🇺Russian companies for which data was available increased their total arms revenues by 23 per cent to an estimated $31.2 billion as they continued to ramp up production to satisfy domestic orders stemming from the war in Ukraine.

New SIPRI data out now ➡️… pic.twitter.com/iMm5DfTBfh — SIPRI (@SIPRIorg) December 1, 2025

Crecimiento especialmente alto de las empresas alemanas

De las 100 empresas en las que se basa el estudio, 39 tienen su sede en Estados Unidos y representan casi la mitad de los ingresos mundiales procedentes del comercio de armas. Pero su crecimiento en los últimos tiempos ha sido relativamente modesto, tan solo del 3,8 por ciento. En cambio, las 26 empresas europeas (no rusas) del informe han experimentado en conjunto un aumento del 13 por ciento de sus ingresos.

Especialmente exitosas fueron las empresas alemanas, que han logrado un aumento de sus ingresos del 36 por ciento. “Esto se debe casi en su totalidad a la invasión rusa de Ucrania”, subraya Nan Tian. “Ha habido una mayor demanda por parte del Ejército alemán. Empresas como Rheinmetall y Diehl fabricaron tanques, vehículos blindados de transporte de personal y munición para reemplazar la ayuda militar que era enviada a Ucrania, pero también para aumentar sus propias reservas”.

Rusia: economía de guerra que desafía las sanciones

Rusia aparece por separado en el informe del SIPRI. Las empresas de defensa rusas han experimentado un crecimiento excepcional. Aunque sus ingresos por exportaciones han disminuido debido a las sanciones internacionales, el fuerte aumento de la demanda interna ha compensado con creces las pérdidas.

Pero Rusia es un caso especial, destaca Nan Tian, ​​del SIPRI. “El país ha cambiado completamente sus prioridades. La economía -la producción- se ha transformado en una economía de guerra en los últimos tres años”.

Debido a las sanciones internacionales, la industria de defensa rusa carece de componentes extranjeros, especialmente de electrónica para aeronaves. Pero la creencia de que la economía rusa colapsaría ha resultado ser falsa, afirma Nan Tian. “El país está en una situación mucho peor que si no hubiera invadido Ucrania, porque entonces no habría sanciones, pero Rusia ha demostrado ser bastante resistente frente a las sanciones y los problemas económicos”.

China: menos ingresos por armas, pero no más paz

Asia ocupa el tercer lugar a nivel mundial en exportaciones de armas. Las empresas de esta región en conjunto experimentaron menores ingresos que en 2023. Concretamente en la chinas, hubo una disminución significativa del 10 por ciento.

“Pero esto prácticamente no tiene nada que ver con la paz de la región”, explica Nan Tian. “Si pensamos en la guerra en Ucrania, por supuesto, más guerra significa mayor demanda y, por lo tanto, quizás mayores ingresos, pero, en el caso de China, ha habido muchas acusaciones de corrupción contra empresas armamentísticas chinas”. Esta situación es la que habría conducido a la cancelación o aplazamiento de importantes contratos.

En cambio, las empresas de Oriente Medio sí experimentaron aumentos de ingresos, concretamente del 14 por cien. Con nueve empresas, esta región nunca antes había tenido tantas representadas en las estadísticas anuales del SIPRI. Tres de ellas tienen su sede en Israel.

Las empresas más importantes tienen sede en EE. UU.

Las cinco empresas de defensa más importantes del mundo, según las estadísticas del SIPRI, son Lockheed Martin, RTX (anteriormente Raytheon Technologies), Northrop Grumman, BAE Systems y General Dynamics. Con la excepción de la británica BAE Systems, todas ellas tienen su sede en EE. UU.

Esta es la primera vez desde 2017 que una empresa sin sede en EE. UU. aparece entre las cinco principales empresas de defensa. En comparación, la rama militar del consorcio europeo Airbus ocupa el puesto 13 entre las 100 empresas más importantes, mientras que la alemana Rheinmetall ocupa el puesto 20.

En 2024, cuatro de las 100 empresas tenían su sede en Alemania: Rheinmetall, Thyssenkrupp, Hensoldt y Diehl. Juntas, generaron ingresos por 14.900 millones de dólares. La guerra en Ucrania generó importantes pedidos, en particular para el fabricante Diehl, incluyendo sistemas de defensa terrestre.

El pedido de proyectiles de artillería de 155 mm para el Ejército alemán supone el mayor encargo de munición en la historia de la compañía. Rheinmetall registró un aumento del 47 por ciento en sus ingresos por tanques, vehículos blindados y municiones.

Por su parte, KNDS, el consorcio franco-alemán de fabricantes de tanques Krauss-Maffei, Wegmann y Nexter, ocupa el puesto 42 en la lista del SIPRI. Esta empresa conjunta también experimentó crecimiento. En este caso, la guerra en Ucrania y la amenaza rusa aseguraron una cartera de pedidos completa.

