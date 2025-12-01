Nuevo proyecto de ley que busca obligar a las tiendas de apps a verificar la edad de sus usuarios

Pinterest se acaba de sumar públicamente a un proyecto de ley en Estados Unidos que quiere obligar a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad de los usuarios y a reforzar el control parental para proteger a los menores. Si sale adelante, podría cambiar cómo funcionan hoy la App Store de Apple y Google Play, y cómo los padres gestionan lo que sus hijos descargan en el móvil.

¿Qué es la App Store Accountability Act?

La iniciativa se llama App Store Accountability Act y fue presentada por el senador republicano Mike Lee en el Senado y por el representante John James en la Cámara de Representantes. El enfoque es claro: dejar de mirar solo a redes sociales y apps individuales y poner bajo la lupa directamente a las tiendas de aplicaciones, que son la puerta de entrada al ecosistema móvil.

El proyecto busca que las tiendas sean responsables de ofrecer herramientas para que los padres puedan aprobar las descargas, ver las edades recomendadas y evitar que los menores se expongan a contenido sexual, violento o a posibles depredadores online. Además, el texto incorpora una cláusula importante: prohibir que se vendan o compartan los datos sensibles que se recojan para verificar la edad, cerrando la puerta a que esa información se utilice con fines publicitarios o comerciales.

Otro punto clave es que la ley prohíbe que estas nuevas reglas se usen como excusa para censurar o limitar la libertad de expresión, algo que suele aparecer en cualquier debate de regulación tecnológica en EE. UU. En la práctica, el mensaje al sector es: protege mejor a los niños, respeta la privacidad y no conviertas el control parental en un arma para silenciar contenidos legítimos.

¿Cómo funcionaría la verificación de edad en las tiendas?

La gran novedad del proyecto es que la verificación de edad se movería “al nivel de la tienda de aplicaciones”, en lugar de depender de cada app por separado. La idea es que, cuando alguien crea una cuenta en la App Store o en Google Play, la plataforma aplique un sistema de verificación de edad que, según el texto, debe ser “respetuoso con la privacidad” y no más invasivo de lo necesario.

A partir de ahí, el mecanismo se articula en varios pilares:

Cuentas de menores vinculadas a cuentas de padres o tutores: si el usuario es menor, su cuenta quedaría enlazada a la de un adulto, que tendría que dar consentimiento antes de que el menor pueda descargar apps o hacer compras.



si el usuario es menor, su cuenta quedaría enlazada a la de un adulto, que tendría que dar consentimiento antes de que el menor pueda descargar apps o hacer compras. Aprobación parental obligatoria para descargas de menores: las tiendas tendrían que pedir el visto bueno de los padres cada vez que un menor quiera instalar una nueva aplicación, algo que el 88% de los padres encuestados ve con buenos ojos.



las tiendas tendrían que pedir el visto bueno de los padres cada vez que un menor quiera instalar una nueva aplicación, algo que el 88% de los padres encuestados ve con buenos ojos. Ratings de edad más fiables y supervisados: el proyecto define estándares mínimos para que las tiendas ofrezcan clasificaciones de edad más precisas y coherentes , evitando que apps claramente no aptas aparezcan como seguras para adolescentes.



el proyecto define estándares mínimos para que las tiendas ofrezcan , evitando que apps claramente no aptas aparezcan como seguras para adolescentes. Transparencia y auditorías anuales: se exigirían certificaciones anuales y un sistema de quejas para que organizaciones y usuarios puedan denunciar fallos o vacíos legales en estas herramientas.



A cambio de cumplir estas reglas, las tiendas obtendrían una especie de “puerto seguro” legal (safe harbor): si demuestran que han aplicado las medidas exigidas, se reduce su exposición a demandas relacionadas con daños a menores por contenidos de apps distribuidas en su plataforma. Esto intenta equilibrar el aumento de responsabilidades con cierta protección jurídica para que el modelo sea asumible para Apple, Google y compañía.

¿Por qué Pinterest se mete en este debate?

Pinterest no es precisamente la primera red social que viene a la mente cuando se habla de polémicas de seguridad infantil, pero su CEO, Bill Ready, salió a decir que la empresa está “orgullosa de respaldar” la App Store Accountability Act y de empujar hacia una solución centralizada de verificación de edad. Su mensaje es que los padres necesitan una única solución, basada en la tienda de apps, para confirmar la edad de sus hijos y saber que están protegidos desde el momento en que estrenan dispositivo.

La compañía se suma así a otras grandes plataformas como Meta, Instagram y Snapchat, que llevan tiempo pidiendo reglas más claras y fuertes para la seguridad infantil online, siempre que no les obliguen a repetir el mismo proceso de verificación en cada app. Desde la óptica de las plataformas, que la tienda asuma la verificación reduce fricción para los usuarios y les evita diseñar sistemas duplicados que, además, pueden fallar o ser inconsistentes entre apps.

El apoyo político también es amplio: más de 100 organizaciones de defensa de la infancia firmaron una carta respaldando el proyecto, coordinada por la Digital Childhood Alliance, y pidiendo al Congreso que actúe rápido. Esa misma alianza difundió una encuesta donde casi 9 de cada 10 padres creen que la App Store o Google Play deberían pedir su aprobación antes de que un menor descargue una app, y un 68% dice que hacerlo desde la tienda sería la forma más sencilla de dar consentimiento.

Más allá del discurso de protección infantil, también hay lectura estratégica: expertos señalan que para plataformas como Pinterest, un estándar federal unificado les puede salir más rentable que lidiar con docenas de leyes estatales distintas sobre edad mínima, consentimiento y datos de menores. Si el proyecto avanza, el debate se desplazará hacia cómo implementan estas verificaciones Apple y Google y cuánto impacto real tendrán en la experiencia diaria de padres, jóvenes y en la aparición de nuevas apps en el ecosistema móvil.

