TSA anuncia cobro de $45 a los viajeros que no tengan una Real ID

A partir del 7 de mayo de 2025, para viajar dentro de los Estados Unidos se necesita una Real ID u otra identificación aceptable por la TSA, como un pasaporte, para abordar vuelos comerciales o ingresar a edificios federales.

A casi siete meses después de aquel momento, los viajeros aéreos estadounidenses que no hayan actualizado a una Real ID aún pueden volar sin una, pero a partir del 1 de febrero se les cobrará una tarifa de $45, según indicó la Administración de Seguridad del Transporte.

Los viajeros que no tengan una identificación real, un pasaporte u otra forma de identificación aceptable deberán confirmar su identidad a través de un sistema de verificación con pago llamado TSA Confirm.ID, indicó la agencia.

El anuncio de una tarifa de $45 para quienes no tengan una identificación oficial (Real ID) se produce después de que la TSA comenzara a exigir la identificación u otros documentos aprobados en mayo.

Traveling and don’t have a REAL ID or another acceptable form of ID? You’ll want to get yours soon. Starting on Feb. 1, 2026, travelers may pay a $45 fee to verify their identity through TSA Confirm. ID.



Learn more: https://t.co/8RMsLuqyB7 pic.twitter.com/9ExDjh5GFS — TSA (@TSA) December 1, 2025

La Real ID es una licencia de conducir, permiso de aprendizaje o tarjeta de identificación de no conductor que cumple con las normas federales, identificada por una estrella negra o dorada en la esquina superior derecha.

Los pasajeros sin Real ID “serán remitidos al proceso opcional TSA Confirm.ID para la verificación de identidad al momento del check-in en la TSA y antes de ingresar a la fila de seguridad”, dijo la TSA.

El proceso variará según el aeropuerto, según la TSA, que indicó estar trabajando con proveedores privados para que los consumidores puedan pagar el proceso de revisión antes de llegar al aeropuerto. La TSA advirtió que las personas sin Real ID podrían experimentar tiempos de espera más largos en los aeropuertos mientras se verifica su identidad.

La tarifa verifica a los pasajeros durante un período de 10 días, según la TSA. La agencia sigue instando a los pasajeros sin Real ID a que acudan a su DMV local para actualizar su identificación.

En el caso de los inmigrantes, no pueden obtener una Real ID, ya que su emisión requiere documentación que compruebe la presencia legal en Estados Unidos. Si bien las personas extranjeras indocumentadas pueden obtener licencias de conducir o identificaciones estatales no conformes con la ley Real ID, estas tarjetas deben tener un diseño único (como un color diferente) y advertir explícitamente que no son válidas para fines federales.

Es decir, solamente los ciudadanos estadounidenses, y los extranjeros que pueden comprobar su presencia legal en Estados Unidos, pueden obtener el REAL ID.

Por ello, las autoridades advirtieron a los pasajeros que no tengan identificación real y opten por no pagar la tarifa de $45 se les podría negar la entrada en los puntos de control.

Sigue leyendo: