Configura tu iPhone para que nadie pueda ver tu información si te lo roban

Perder el iPhone es una pesadilla, pero lo realmente grave es que alguien pueda entrar a tu información personal y, además, que no tengas forma de localizarlo. La buena noticia es que, si lo configuras bien, tu iPhone puede quedar prácticamente inutilizable para un ladrón y seguir enviando su ubicación en tiempo real.

Activa “Buscar mi iPhone” y la ubicación en tiempo real

El primer paso para que tu iPhone no se pierda “para siempre” es activar Buscar mi iPhone y todas sus opciones de seguimiento.

Entra en Ajustes y toca tu nombre (tu Apple ID) en la parte superior. Luego ve a Buscar y entra en Buscar mi iPhone . ​

y toca tu nombre (tu Apple ID) en la parte superior. Luego ve a y entra en . ​ Activa Buscar mi iPhone , Buscar sin conexión y Enviar última ubicación , para que el teléfono envíe la última posición antes de que se apague por falta de batería.

, y , para que el teléfono envíe la última posición antes de que se apague por falta de batería. Verifica también que Servicios de localización estén encendidos en Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización, y que la app Buscar tenga permiso de ubicación con “Mientras se usa la app” y Ubicación precisa activada.

Con todo esto listo, podrás ver la ubicación casi en tiempo real desde la app Buscar en otro dispositivo Apple o desde iCloud.com, incluso si tu iPhone está bloqueado.

Bloquea tu información con protección extra contra robos

Apple ha dado un salto importante con la función Stolen Device Protection (Protección de dispositivo robado), pensada justo para cuando alguien roba tu iPhone y además conoce tu código. ​

Antes de activarla, asegúrate de tener: código de desbloqueo , Face ID o Touch ID , Buscar mi iPhone y Localización activos, además de verificación en dos pasos para tu Apple ID.

, , y activos, además de para tu Apple ID. Luego ve a Ajustes > Face ID y código (o Touch ID y código), introduce tu código, baja hasta Protección de dispositivo robado y activa la opción.

¿Para qué sirve?

Obliga a usar Face ID o Touch ID , sin aceptar solo el código, para acciones críticas como cambiar la contraseña del Apple ID, cambiar el código de la pantalla, usar contraseñas del llavero, desactivar Buscar mi iPhone o desactivar la propia protección.

, sin aceptar solo el código, para acciones críticas como cambiar la contraseña del Apple ID, cambiar el código de la pantalla, usar contraseñas del llavero, desactivar Buscar mi iPhone o desactivar la propia protección. Si alguien intenta cambiar datos clave fuera de tus “lugares habituales” (como tu casa o trabajo), se activa un retraso de seguridad de una hora: el ladrón tendría que autenticar con Face ID/Touch ID, esperar una hora y volver a autenticarse. Eso te da tiempo para marcar el dispositivo como perdido y proteger tu cuenta.​

En la práctica, esta función hace que tu iPhone sea mucho menos atractivo para los ladrones, porque les complica cambiar ajustes, venderlo o reusar tu cuenta. Actívala sí o sí si tienes iOS reciente.

Ajustes clave para que nadie vea tus datos

Además de localizar el iPhone, lo que quieres es que, aunque esté en manos equivocadas, no puedan entrar a tu vida digital. ​

Usa un código fuerte (al menos 6 dígitos o, mejor, un código alfanumérico) y mantén Face ID/Touch ID activos para todo: desbloqueo, compras y contraseñas.

(al menos 6 dígitos o, mejor, un código alfanumérico) y mantén activos para todo: desbloqueo, compras y contraseñas. Desactiva accesos rápidos desde la pantalla de bloqueo: en Ajustes > Face ID y código, baja hasta “Permitir acceso al estar bloqueado” y desactiva cosas como Centro de control , Vista Hoy , CarPlay , Accesorios USB y otras opciones que puedan filtrar información. ​

, , , y otras opciones que puedan filtrar información. ​ Revisa qué apps pueden ver tu ubicación, cámara, micrófono y contactos desde Ajustes > Privacidad y seguridad, y quita permisos a las que no usas o no necesitas.

Considera limitar las notificaciones en la pantalla de bloqueo, sobre todo de apps de mensajería, correo, bancos o autenticadores, para que nadie pueda leer mensajes sin desbloquear el iPhone. Esto se ajusta en Ajustes > Notificaciones, cambiando el estilo en la pantalla bloqueada o desactivándolas para apps sensibles.

Si alguna vez necesitas cortar de golpe todos los accesos compartidos (por ejemplo, tu ubicación con alguien, o permisos concedidos a apps), puedes usar Safety Check en Ajustes > Privacidad y seguridad, que permite revisar y revocar lo que estás compartiendo.

Qué hacer si pierdes o te roban el iPhone

Si ya pasó lo peor, estos pasos marcan la diferencia entre perder solo el dispositivo o que también se vean comprometidas tus cuentas. ​

En otro iPhone, iPad o Mac, abre la app Buscar ; o entra en iCloud.com e inicia sesión con tu Apple ID.

; o entra en iCloud.com e inicia sesión con tu Apple ID. Ve a la pestaña Dispositivos , selecciona tu iPhone y revisa su ubicación en el mapa. Desde ahí podrás activar Marcar como perdido (Lost Mode) , que bloquea el equipo con código, desactiva Apple Pay y puede mostrar un mensaje con un número de contacto en la pantalla.

, selecciona tu iPhone y revisa su ubicación en el mapa. Desde ahí podrás activar , que bloquea el equipo con código, desactiva Apple Pay y puede mostrar un mensaje con un número de contacto en la pantalla. Si crees que no recuperarás el teléfono, desde esa misma pantalla puedes elegir Borrar este dispositivo para eliminar tus datos. Aunque lo borres, el iPhone seguirá vinculado a tu cuenta mediante el Bloqueo de activación, lo que dificulta que otra persona lo reactive.

En paralelo, cambia las contraseñas de tus servicios más sensibles (correo, redes sociales, apps bancarias) y revisa si hay accesos sospechosos.

Si configuras bien tu iPhone con Buscar mi iPhone, Protección de dispositivo robado, un código robusto y ajustes de privacidad estrictos, conviertes tu smartphone en un dispositivo mucho más difícil de explotar y, a la vez, más fácil de localizar en tiempo real si se pierde o te lo roban. ​

