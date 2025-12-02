Contratistas descubren caja con granadas militares activas en una vivienda de Washington

En Ollala, una comunidad rural del condado de Kitsap, estado de Washington, contratistas que trabajaban en las renovaciones de una vivienda encontraron una caja con varias granadas de mano de estilo militar y alertaron de inmediato a los propietarios, quienes no residían en el lugar durante las obras.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Kitsap, los dueños llamaron rápidamente al 911, lo que permitió la llegada de agentes antes de que cualquier persona manipulara el contenido del hallazgo.

Cierre de vía y activación del equipo antibombas

Al llegar al lugar, los agentes inspeccionaron visualmente la caja y, ante la sospecha de que se trataba de explosivos reales, contactaron al equipo de artificieros del estado de Washington.

Por motivos de seguridad, una carretera cercana fue cerrada temporalmente mientras los especialistas evaluaban el riesgo y determinaban cómo proceder.

Dentro de la caja se encontraban 10 granadas, todas con presencia de TNT, además de detonadores y otros dispositivos explosivos. La evaluación inicial confirmaba que se trataba de artefactos potencialmente peligrosos que requerían manejo especializado.

Apoyo militar y remoción de los dispositivos

El operativo contó adicionalmente con el respaldo de un equipo de artefactos explosivos de la Base Naval Submarina de Bangor, que se trasladó hasta la vivienda para colaborar en la confiscación de los materiales.

Los equipos antibombas aseguraron y retiraron todos los objetos hallados, siguiendo los protocolos para dispositivos que presuntamente tienen origen militar.

Los propietarios desconocían la existencia de la caja

Los dueños de la vivienda informaron a las autoridades que habían comprado la propiedad recientemente y que no tenían conocimiento previo de la existencia de la caja ni de ningún tipo de material explosivo en el lugar.

El hallazgo ocurrió durante trabajos de renovación en áreas que no habían sido inspeccionadas en detalle al momento de la compra.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kitsap mantiene activa una investigación para determinar cómo llegaron los explosivos a la vivienda y cuánto tiempo llevaban almacenados allí.

Aunque las autoridades no han divulgado teorías preliminares, el tipo de artefactos hallados y su presunto origen militar podrían ofrecer líneas de investigación vinculadas a antiguos propietarios, prácticas de coleccionismo o almacenamiento indebido.

