El tiempo de hoy en Los Ángeles para este martes 2 de diciembre

Los Ángeles se prepara para un martes sin apenas nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del sur que soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:41 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:44 h. En total tendremos 10 horas de sol durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 66 grados Fahrenheit (9 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 15% por la mañana, 1% por la tarde y 15% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

