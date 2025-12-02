Fallece Orison Amaya, presidente histórico del Marathón de Honduras

El presidente del Marathón, Orison Amaya, falleció este lunes a los 52 años a causa de un infarto, informó el vicepresidente de la institución, Rolando Mauricio Peña.

“Estamos muy quebrantados porque es una noticia muy fuerte para la familia, para nosotros que convivíamos día a día con él”, declaró Peña a periodistas.

En redes sociales, el club lamentó “profundamente la partida de nuestro presidente, pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón. José Orinson Amaya, deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga“.

Club Deportivo Marathón lamenta profundamente la partida de nuestro PRESIDENTE pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón.



José Orinson Amaya, deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga. pic.twitter.com/iXm3RQ9hZh — CD Marathón (@CDMarathon) December 1, 2025

Amaya asumió la presidencia del Marathón en diciembre de 2015, luego de la salida de Yankel Rosenthal, y se enfocó en reconstruir un club con deudas, sin patrocinadores y con varios problemas legales.

Bajo su liderazgo, el equipo cortó una sequía de ocho años sin títulos al consagrarse campeón del torneo Clausura 2018. Además, impulsó proyectos deportivos y sociales para formar jóvenes talentos y fortalecer la comunidad local.

Fundado en 1925 en San Pedro Sula, Marathón celebró su centenario el pasado 25 de noviembre y sigue siendo uno de los clubes más importantes de Honduras. Cuenta con nueve títulos nacionales y es el único equipo hondureño con estadio propio, el Yankel Rosenthal, con capacidad para 5,000 espectadores.

Actualmente, en el torneo Apertura, Marathón está bajo la dirección del argentino Pablo Lavallén y se ubica segundo en la tabla, con 39 puntos, solo detrás de Olimpia, que suma 40.

Sigue leyendo:

· Fallece Hugo Sotil, legendario jugador peruano del FC Barcelona; el club catalán envió sus condolencias

· Fallece el panameño “Cascarita” Tapia, “El Pelé de Centroamérica

· Diogo Jota, futbolista del Liverpool, muere en un accidente automovilístico