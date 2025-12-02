Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
SAGITARIO
Andas en un ciclo donde la lengua se te va a soltar más que listón de regalo en posada. No te va a dar pena ni tantito decir lo que sientes, lo que piensas y lo que te cala, y la verdad, qué bueno, mi cielo, porque ya te hacía falta mandar unos cuantos mensajes directos sin filtro. Pero, eso sí, hazlo con estilo, como señora fina que tira veneno pero con guante blanco.
Vienen días en los que vas a madurar en dos semanitas lo que no habías logrado en años, y eso te va a cambiar la forma de ver la vida. Te vas a dar cuenta de que las cosas no son tan graves como las hacías en tu cabeza, y eso te va a dar una paz que mira… ni las vacaciones en Cancún. Semana intensa, movidita y con oportunidades amorosas tocando la puerta, sobre todo si andas soltero o soltera; nomás no te enamores del primero que te diga “qué bonito amaneciste”, porque tú eres muy de abrir el corazón y luego llorar como protagonista de novela.
Ponte las pilas con la dieta, porque traes un ciclo donde retienes más que banco en fin de mes. Dale al gym, bájale a la tragadera nocturna y deja de decir “el lunes empiezo”, porque ese lunes jamás llega. Cuida tus nervios, tu estrés y tus corajes, porque vienen dolores de cabeza y molestias en articulaciones por andar cargando problemas ajenos.
En temas de cama… ya sabes, hay gratinado en puerta. Recuerda que nadie necesita relación formal para “hacer ejercicio”, tú nomás cuídate y disfruta, pero sin mezclar sentimientos si no estás listo o lista. Lo bueno viene cuando te caiga el veinte del rostro real de una amistad que tú creías noble; te vas a decepcionar un montón porque vas a descubrir mentiras y comentarios feos que hizo para fregarte. Pero mira, tú sonríe, agradece que te enteras y de una vez lo sacas de tu vida como se saca el polvo antes de Navidad.
CAPRICORNIO
Tu buena voluntad es como la oferta del Buen Fin: todos la quieren, pero muchos la malinterpretan. Tú haces bien y la gente lo toma mal. Pero ¿sabes qué? Que te valga mauser. El que se enoje, que se acomode. Tú sigue haciendo lo que te salga del alma… o de la paciencia, que también ya la traes cortita.
Es momento de que cambies la forma en la que estás tomando la vida, porque traes mil oportunidades alrededor, pero te ha ganado la flojera, el “mañana lo hago”, el “ahorita no puedo” y así se te va el año. Si no te mueves, nada va a cambiar, y tú lo sabes… pero te haces. No mendigues amor ni atención por quien ni te pela; no naciste para estar rogando. Si estás sin pareja, no te me aceleres buscando amor. Primero aprende a quererte tú, porque tú solito o solita vales un chorro, y cuando estés en paz, vas a atraer una relación sana y sin dramas.
No andes descuidando tus asuntos por hacerle caso a gente que ni te masca. Tú tienes tus metas y tu vida, así que enfócate en lo tuyo. Mucho cuidado con amores baratos o personas que nomás quieren ver qué sacan, porque podrías caer redondito. La expareja seguirá molestando, buscándote, queriendo revivir lo que quedó en ruinas hace mucho. Cierra ese ciclo, átalo con moño y aviéntalo lejos; no te aferres a lo que ya no funcionó.
Se vienen días en los que tendrás que tomar decisiones importantes, pero si escuchas tu intuición —esa que siempre te avisa— vas a encontrar el camino correcto. Y recuerda, el amor bonito llega cuando no se anda correteando. Suelta, fluye y deja que el universo te sorprenda con lo que sí mereces.
ACUARIO
Si tienes pareja… cuida lo tuyo porque hay una amistad que ya le echó ojo y anda viendo oportunidad para colarse. Tú, muy confiado, pensando que todo está en paz, pero aguas, mi cielo, porque el bajón lo dan cuando uno menos lo espera. Pon atención a detalles y no descuides a quien te quiere.
Tu carácter es fuerte, directo, de esos que dicen las cosas sin azúcar ni miel, y eso está bien… pero no todos lo aguantan. Hay gente que se ofende de nada, y tú luego piensas que exageran. Aterriza tantito, baja el tono y respira antes de hablar, porque a veces pierdes la humildad y te me pones en modo “yo todo lo sé”, y pues no, tampoco.
Cuida tu autoestima y el estrés laboral, porque podrías cargarte dolores y problemas que no necesitas. Esta semana viene perrísima, con oportunidades que si no tomas, se te van a ir como agua en colador. No repitas los errores del pasado: esta vez analiza y actúa sin impulsos.
Una amistad del pasado se viene acercando con intenciones bien turbias. No la recibas con los brazos abiertos que esa persona nomás viene a dejarte basura emocional. Cambios de casa, limpiezas profundas y reencontrarte con objetos perdidos te van a traer recuerdos y señales importantes. Una situación familiar que se viene te va a unir más con tu clan de sangre.
Eso sí: cuida tus cosas, tus documentos, objetos de valor, porque podrías perder algo importante por andar con la cabeza en la luna. Y ya sabes que después tú eres muy de enojarte contigo mismo por descuidado.
PISCIS
Un familiar podría enfermarse y eso te va a mover mucho el alma, porque tú eres muy sentimental y no te gusta ver sufrir a los tuyos. Pero tranquila o tranquilo, porque la situación mejora con cuidados. Tú nada más no te me metas en drama innecesario.
En tu corazón comenzará a llegar una paz bien bonita gracias a una persona que te hará sentir importante, valorado y querido. Si tienes pareja, cuida los celos y la desconfianza, porque podrías cometer una tontería queriendo llamar la atención, y en vez de acercar, alejas.
Mitad de semana te trae oportunidad laboral o invitación a salir con amistades. Dile que sí a lo que te haga bien. En el amor vienen decepciones, porque te vas a enterar de mentiras que te dolerán, pero también te harán despertar. No guardes rencores; esos nomás te hacen arrugar el alma.
Es tiempo de cerrar ciclos, y no solo emocionales: laborales, amistades, rutinas que ya no te sirven. El año ya se va, quedan pocas semanas, y tú vienes en una etapa poderosa donde lo que te propongas, lo logras. Aprovecha antes de que termine diciembre.
No cargues culpas que no son tuyas. Ya suéltalas, deja que cada quien pague lo que debe y tú enfócate en crecer. Se acerca evento social, y ahí podría haber faje, beso robado o encuentro inesperado con alguien que ya conoces. Nomás no confundas nostalgia con amor.
ARIES
Aprende a soltar, mi cielo. No te aferres a lo que no es tuyo ni te corresponde; uno no puede andar cuidando lo que el universo ya te está diciendo que sueltes desde hace rato. Confía en tu capacidad para tener a alguien que valga la pena y no cualquier hijo o hija de la fregada que te trae como títere emocional. Ya no te rebajes, que tú no naciste para mendigar cariño como si fueras oferta de liquidación.
Una situación familiar los va a unir más: puede ser anuncio de embarazo, reconciliación o cierre de un problema que ya traían arrastrando desde hace meses. Eso les traerá paz y dirección. Pero tú también tienes que poner de tu parte, porque traes un carácter de la patada que nadie aguanta. Bájale dos rayitas, respira tres veces y piensa antes de contestar, que no todo se arregla a gritos ni con cara de fuchi.
Si tienes pareja ten cuidado, porque por ahí hay amistades “muy buena onda” que le andan tirando el pedo y queriendo voltearlo o voltearla en tu contra. No seas confiado, hijo. Abre el ojo y la intuición. Aguas también con caídas o tropiezos tontos; no andes distraído. Una amistad te va a contar un secreto que te dejará con el alma volteada, pero te servirá para abrir los ojos donde los traías bien cerrados.
Ya déjate de pende3jadas y atiende tu vida, que es la única que tienes. No permitas que comentarios estúpidos de gente sin oficio te arruinen el día; aprende a que se te resbalen como mantequilla caliente. Te vienen fotos, publicaciones o historias que te van a poner celoso o celosa, pero contrólate, que no todo es lo que parece.
En la intimidad, si tienes “pior es nada”, una noche fuera de casa podría prender la llama y volver a encender el antojo. Aprovecha, pero no olvides que el amor también se cuida fuera de la cama.
TAURO
Deja de ausentarte del ser amado esperando que él o ella te busque. ¡No funciona así! Hay personas tan hijas de la fregada que si tú no las buscas, ellas tampoco van a mover un dedo. No juegues a hacerte el interesante porque lo único que puedes lograr es que esa persona pierda interés. Mejor habla claro y actúa.
Si tienes pareja, un embarazo podría aparecer en estas fechas. Si no quieres bebés por ahora, cuídate, porque este mes todo “pega” como estampilla nueva. Si han tenido celos y desconfianza, poco a poco se van a ir calmando conforme dejen de decirse esas mentiras “piadosas” que siempre hacen más daño que bien.
Inicias la semana con buena actitud y con luz nueva. Si algo no salió como esperabas, calma, porque comienzas a ver claridad en lo que estaba trabado. Mucho cuidado con meterte en relaciones de tres o con personas que ya tienen dueño. Tú no estás para ser plato de segunda mesa ni postre ocasional. Mereces ser el platillo fuerte, el estelar, no el “si sobra tiempo”.
Comenzarás a sanar heridas viejas que no te habían dejado avanzar; pero para sanar hay que aceptar, soltar y dejar de romantizar gente que no valió la pena. Atiende más a tu familia y no descuides esos vínculos por andar con la mente en otras partes. Ellos son tu raíz.
Vienen proyectos muy buenos que te ayudarán a crecer como persona y como profesional. Escucha consejos de quienes te quieren de verdad, pero recuerda que al final, la última palabra la tienes tú. No permitas que otros decidan por ti lo que tú sí sabes hacia dónde va.
GÉMINIS
Si una vez desconfiaste de alguien, fue por algo. Tu intuición nunca falla, lo que falla es que tú no le haces caso. Se viene traición o revelación de chismes donde andan usando tu nombre más que canción de moda. Ten cuidado con a quién le das tu corazón, porque podrías terminar llorando lo que todavía ni secas del pasado.
No te fijes solo en la envoltura, porque tú eres muy de enamorarte del cuerpo bonito y luego arrepentirte cuando ves que por dentro son pura porquería. A veces, los más guapos son los más mierd@s porque se sienten escogidos por la Virgen. No te dejes engañar.
Extrañarás a un ser que ya no está físicamente, pero que te acompaña todos los días, y ese sentimiento te dará fuerza para tomar mejores decisiones. A la fregada si no te buscan. Ya empieza a ver más por ti, por tus metas y tus sueños, y deja de esperar que los demás te den lo mismo que tú ofreces. Tú eres demasiado para quienes dan tan poco.
Si en el pasado dijiste que nunca volverías a amar, este mes te mostrará que estabas equivocado o equivocada. Llega una persona nueva con gustos parecidos a los tuyos, con vibra buena y con energía que te va a hacer sentir especial. No tengas miedo de abrirte otra vez; el amor también premia a quien se atreve.
Etapa de sueños premonitorios, así que pon atención a lo que sueñas; ahí vas a ver pistas de lo que está por venir. No seas incrédulo. Tu intuición viene afilada como navaja.
CÁNCER
Traes días donde te vas a sentir triste sin razón aparente, como si algo te faltara. Y sí, mi niño o mi niña, te falta encontrar tu propia felicidad. Entiéndelo ya: la felicidad está dentro de ti, no en otras personas ni en lo que te den. Aprende a abrazarte tú.
Posibilidad de que te bajen los calzones —literal o metafóricamente— a mediados de semana. Ten cuidado a quién le das acceso, porque tú eres muy de encariñarte con quien tienes intimidad, y luego andas sufriendo por alguien que ni velas tiene en tu altar emocional.
Un familiar va a necesitarte mucho más que antes, y ahí tendrás que mostrar tu lado protector, que es tu mayor fortaleza. Si tienes pareja, viene discusión fuerte por malentendidos; pero cuando cambien las mentiras por verdades, van a recuperar la confianza y se van a sentir más unidos.
Cuidate mucho del peso y de tus cambios alimenticios. Tú subes y bajas de peso más rápido que precio de gasolina. Tu alimentación y ejercicio te ayudan un chorro a controlar tu estrés, así que no lo sueltes. Podría venir propuesta laboral o cambio de trabajo muy atractivo. Eso sí, jamás sueltes un trabajo sin tener el otro asegurado.
Cuida tu carácter, porque podrías lastimar a alguien que no lo merece. Mira tus prioridades: este mes es para ver por tus intereses antes de poner a otros en primer lugar. Aprende a buscar caminos alternos para alcanzar tus metas; no te estanques. A mitad de semana recibes noticias de alguien que hace mucho no veías y eso te removerá emociones bonitas.
LEO
En estos días te me andas metiendo un shingazo si no te fijas por dónde caminas. Anda más atento, porque vienes distraído y con la cabeza en mil cosas. Lo bueno es que las relaciones familiares empiezan a componerse, y eso te dará paz y estabilidad. Amores a distancia podrían ayudarte a sentirte emocionalmente acompañadx, porque aunque estén lejos, hay alguien que piensa en ti más de lo que imaginas y te vibra bonito.
Una persona desaparecerá de tu vida de un día para otro, y aunque al principio te saque de onda, será lo mejor que te pueda pasar. Mejor sola o solo que mal acompañado. Vas a sentir miedo o incertidumbre por situaciones raras a tu alrededor, como señales, cambios de humor, silencios… pero tranquila o tranquilo, porque todo eso son avisos de que algo grande se está moviendo.
Un accidente de un familiar podría inquietarte, pero se resolverá. Cuidado con cambios laborales repentinos, porque podrían mover tu economía. No te me desesperes, pero tampoco te confíes. Esta semana la inicias con actitud bien perra, lista o listo para cumplir sueños, metas y anhelos. Recuerda: si quieres resultados distintos, tienes que empezar a hacer las cosas de otra manera. No dejes que la vida te cobre dos veces la misma factura; aprende la lección y sigue caminando.
Un amor de tierras lejanas te va a necesitar más que nunca, y eso podría fortalecer un vínculo que ni tú misma/o esperabas que creciera tanto. Eso sí, vendrán días con insomnio, estrés y una tristeza rara al terminar el día, pero es normal… estás en un proceso de transición, y lo desconocido siempre mueve fibras.
Ten mucho cuidado con las intenciones de alguien que acabas de conocer. No es de fiar. Esa persona solo está buscando aprovecharse de tu nobleza. No abras tu corazón tan rápido.
Y ojo: ese amor a distancia… ¡se está enamorando cañón de ti! Nomás no te asustes; disfrútalo sin perder el piso.
VIRGO
Nunca dudes de tu capacidad para lograr tus objetivos, porque siempre habrá gente envidiosa que buscará shingarte con comentarios mensos y hacerte sentir menos. Pero tú eres fuerte, inteligente y disciplinado; puedes con eso y más. Si tienes pareja, se ve un escenario tranquilo, pero sí eres bien inche celoso o celosa… y no es por inseguridad, sino porque tu pareja es de esas personas a las que les encanta que les echen los shingados perros.
Un viaje o salida cerca de la ciudad se acerca, y te va a servir un montón para despejar tu mente. Cuida mucho con quién te relacionas; podrías caer en chismes de colonia si confías en la persona equivocada. No abras puertas que te regresen al pasado, porque ahí perdiste tiempo, energía y hasta lágrimas, y no estás para repetir historias que ya te costaron un montón superar.
Tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo, disciplina y esfuerzo. No quieras resultados sin haber sembrado. Un amor del pasado va a querer volver a entrar a tu vida nada más para fregarte la paz y revolverte las emociones. Si le abres la puerta, no te quejes de que te vuelven a jugar el dedo en el hocico.
Pon en claro lo que sientes, porque podrías enamorarte bien cañón de una amistad. Y no es casualidad: esa persona te trata con cariño verdadero, con atención, con detalles que nadie más ha tenido contigo. No le quites el ojo de encima a esa situación.
En el trabajo vienen cambios muy positivos, oportunidades que te harán brillar si sabes canalizar tu energía. Es tiempo de demostrar de qué estás hecho, sin miedo, sin frenos y sin perder tu esencia perfeccionista.
LIBRA
Ten muchísimo cuidado con una persona de piel clara que podría meter cizaña si tienes pareja. Esa persona no lo hace de buena fe; lo hace porque te tiene envidia o porque quiere ver tu relación derrumbada. Ponte trucha y no permitas que nadie se meta entre lo que tú cuidas.
Nunca permitas que alguien te haga sentir menos; tú vales, y bastante. Viene un viaje que comenzarás a planear y te va a salir de maravilla. Te hará bien, te renovará y te ayudará a tomar decisiones con más claridad.
Se vienen decepciones, pero no dramatices. Pasa porque tú esperas demasiado de personas que apenas conoces o que ya antes te habían fallado. No le pidas peras al olmo, mi cielo. A veces la gente solo te sirve para aprender qué NO quieres.
No temas a los cambios que vienen. Sí, te ha ido de la fregada, no lo vamos a negar, pero todas esas situaciones te han ayudado a valorar lo que sí tienes: la vida, la salud, la familia y esa fuerza interior que tú mismo has construido. No pierdas tiempo en quien no te valora; concéntrate en tu bienestar y en quienes sí te suman.
Un proyecto está por concretarse, pero depende de ti que salga bien. Échale ganas, mueve tus piezas y no te sabotees. Una vieja amistad se acercará queriendo entrar otra vez a tu círculo. Ten cuidado, analiza sus intenciones antes de abrir esa puerta. Piensas mucho en tu futuro y está bien, pero recuerda: sólo se construye con los shingazos que le echas HOY. No te quedes en planes; muévete.
ESCORPIÓN
Tú vas hacia donde quieres y haces lo que te da la gana, y así debe ser. No naciste para pedir permiso ni para andar dando explicaciones. Un viaje podría comenzar a cuajar para mediados de diciembre, ya sea con una amistad o alguien muy especial. Te hará bien, te despejará y te recordará quién eres.
Esta semana es perfecta para trámites, documentos, firmas o cualquier asunto legal o burocrático; todo se te acomoda de la mejor manera. No descuides tu cuerpazo criminal, porque vas por excelente camino para lograr esa meta física que te has puesto. Y sí, te queda poco tiempo para cumplirla antes de que acabe el año, pero se puede.
Vienen chismes dentro de la familia. Ignóralos. No te metas, porque podrías terminar con dolores de cabeza innecesarios. Amores de una noche se ven muy marcados, y también la posibilidad de encamarte con una amistad después de unos tragos. Nomás cuídate de no enamorarte, porque tú te clavas bien fácil cuando te dan cariño rico.
Hay gente que te quiere ver en el inche suelo, así literal. No permitas que quienes no creen en ti logren su objetivo. Ponte las pilas y échale shingazos a tus metas, no para demostrarle a otros lo que puedes, sino para demostrarte a ti mismo hasta dónde llegas cuando te pones serio.
Porque tú eres muy de decir “mañana empiezo” y ese mañana llega hasta el otro año. Ponte a trabajar en lo tuyo, que vienen momentos muy gratos y cambios importantes. Este mes es ideal para enfocarte en tus metas, sueños y deseos. La vida te lo está poniendo en bandeja; nomás falta que te muevas.