Jugadores y aficionados del Bari se enfrentan en batalla campal a bordo de un avión

Varios aficionados del Bari, equipo de la Serie B italiana, protagonizaron un enfrentamiento con los jugadores a bordo de un avión tras la derrota ante el Empoli por 5-0, lo que obligó a la aerolínea a requerir asistencia policial y retrasó la salida del vuelo alrededor de una hora.

El Bari, propiedad de la familia De Laurentiis —que también dirige el Nápoles—, cayó el fin de semana al Empoli y se mantiene en puestos de descenso.

Después de las críticas en el estadio, parte de la afición se reunió en el aeropuerto para regresar a Bari, en la región de Apulia, donde continuaron los reproches y protestas contra los jugadores. Algunos seguidores coincidieron en el mismo vuelo y acompañaron la entrada de los futbolistas con aplausos irónicos, gritos y expresiones fuera de tono.

Según se ve en vídeos que se viralizaron en redes sociales, algunos jugadores reaccionaron a las provocaciones y llegaron a enfrentarse con los aficionados. La publicación del diario La Repubblica informó que un jugador fue golpeado en el pasillo del avión y respondió con una patada.

Piove sul bagnato in casa #Bari. Sull'aereo di ritorno da Empoli, ieri notte sono scoppiate tensioni tra la squadra e alcuni dei tifosi presenti sul velivolo, degenerati in alcuni spintoni reciproci e un calcio sferrato da un giocatore biancorosso a un tifoso, placate da DiCesare pic.twitter.com/EJpPuz4T5M — PianetaBari (@PianetaBari) November 30, 2025

La tripulación, para evitar que la situación se agravara, solicitó la presencia de la policía italiana, lo que provocó un retraso de casi una hora en el vuelo.

El club, presidido por Luigi De Laurentiis, despidió recientemente al técnico Fabio Caserta y contrató a Vincenzo Vivarini, pero los malos resultados y la goleada ante Empoli mantienen la tensión entre jugadores y seguidores.

