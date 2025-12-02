Lynwood bajo presión para que se declare Ciudad Santuario

Por segunda ocasión, en menos de un mes, un numeroso grupo de defensores de los inmigrantes, realizó una protesta afuera del Ayuntamiento de Lynwood para exigir a sus concejales que la ciudad sea declarada Santuario. Coincidentemente horas antes se había reportado en las ciudades de Lynwood y Huntington Park la presencia de agentes federales de migración.

La propuesta de hacer de Lynwood una ciudad Santuario, ni siquiera ha sido incluido en la agenda del concejo municipal. Al parecer algunos concejales tienen miedo de que la Administración Trump tome represalias y les cancele el financiamiento federal.

Fue el concejal Juan Muñoz Guevara, quien en el verano pasado, presentó la propuesta al Concejo de Lynwood, y necesitaría de tres votos para ser aprobada.

“El cumplimiento de las leyes de migración lo controla el gobierno federal, pero a nivel local, debemos ejercer cualquier herramienta de la que dispongamos para por lo menos participar, ya que la Administración actual ha sido muy cruel y ha dividido familias con sus detenciones”, dijo el concejal Muñoz Guevara.

Exigen que Lynwood se convierta en una Ciudad Santuario. Crédito: California Immigrant Policy Center | Cortesía

Señaló que fue la Alianza de Ciudades Santuario la que les presentó la idea de que la ciudad de Lynwood tenía la oportunidad de pasar una ordenanza Santuario.

“Lo que se busca es que la ciudad no comparta información de sus residentes con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ni que trabaje con contratistas que hagan negocios con esta agencia”, comentó.

Dijo que para pasar la ordenanza deben tener al menos los votos a favor de tres de sus cinco concejales.

“Estamos tratando de convencer a dos concejales para hacer los tres que se necesitan”.

Dijo que es facultad de la actual alcaldesa Rita Soto incluir el tema en la agenda.

Cabe decir que se esperaba que la concejal Gabriela Camacho asumiera la presidencia del Concejo de Lynwood el martes 2 de diciembre, debido a que a Soto se le vence el plazo permitido por ley para ser la alcaldesa.

Extraoficialmente ha trascendido que algunos concejales no están muy dispuestos a votar para que Lynwood sea declarada una Ciudad Santuario. Al parecer, hay temor a represalias por parte del gobierno del presidente Trump.

“He hablado de eso con el abogado de la ciudad de Lynwood, pero no es una amenaza real. La intención de Trump es causar miedo y caos. Hace un par de años durante la primera Administración Trump, demandaron a San Francisco por ser una ciudad Santuario, y San Francisco ganó”, dijo el concejal Muñoz Guevara.

Dijo que además observaron que trataron de quitarle fondos federales a la Universidad de California por el tema de los estudiantes judíos, y la Administración Federal perdió el caso.

“Entendemos que la migración es un tema controversial, pero debemos tomar en cuenta que Lynwood es 80% demócrata; más de la mitad de la comunidad es inmigrante o de raíces inmigrantes. Todos los integrantes del concejo municipal son latinos, y la población es más del 85% latina“, subrayó.

Así que sostuvo que Lynwood debería ser una de las primeras en ser una Ciudad Santuario y no debe haber consecuencias negativas.

El Concejo de la ciudad de Lynwood está integrado por cinco latinos: Rita Soto, Gabriela Camacho, Luis Gerardo Cuellar, Juan Muñoz Guevara y Lorraine Avila Moore.

Localizada al sureste del condado de Los Ángeles, esta ciudad cuenta con una población de aproximadamente 67,265 habitantes de acuerdo al Censo, y es mayoritariamente latina.

El 88.35% de sus habitantes son latinos, 7.88% afroamericanos y 1.80% asiáticos.

El Concejo de la ciudad de Lynwood, California no ha incluido el tema de la Ciudad Santuario en sus agendas de discusión. Crédito: California Immigrant Policy Center | Cortesía

Se necesita una ley local

“Como parte de la Coalición Santuario, hemos hecho el esfuerzo porque se apruebe la ordenanza santuario. Sabemos que no vamos a impedir que el ICE entre a las calles de Lynwood, pero si el acceso a sus recursos, instalaciones y edificios municipales”, dijo Carlos Amador del Clean Car Worker Center, una organización que aboga por los derechos de los lavacarros en Los Ángeles, y una de las que impulsa el que Lynwood se convierta en una Ciudad Santuario.

“Una ley local Santuario prohibiría la colaboración de los alguaciles con el ICE, y que las compañías que mantienen contratos con la ciudad de Lynwood compartan información con el gobierno federal y que no sean contratadas aquellas que trabajan con los agentes federales de migración”.

Amador descartó que Lynwood pueda enfrentar sanciones federales que comprometan sus asignaciones federales.

“La ciudad de Los Ángeles hace más de un año que se declaró Ciudad Santuario, y no ha dejado de recibir sus fondos federales; y hay muchos otros ejemplos de otras ciudades. De lo que se trata es de proteger a la comunidad inmigrante; y ya tenemos la ley estatal Santuario, pero nos hace falta una ley local para reforzar la protección”.

Dijo que justamente el mismo 2 de diciembre, cuando hicieron la protesta, se reportó la presencia del ICE en Lynwood y Huntington Park.

“Varios grupos de defensa de los inmigrantes hemos ido ciudad por ciudad, buscando que aprueben una ordenanza santuario. Ya lo logramos en Huntington Park, y en Lynwood lidera el esfuerzo el concejal Muñoz Guevara”.

Amador lamentó que el Concejo tenga la propuesta desde el verano y no hayan hecho nada aún.

“Le ha faltado valentía para defender a su propia comunidad. La verdad no nos han dado una razón para no incluirla en la agenda de sus juntas. La única razón es que tienen temor a atraer la atención, pero no se vale tratándose de una ciudad de inmigrantes como Lynwood”.

Entrevistada sobre el tema, Rita Soto, la todavía alcaldesa de Lynwood, declaró que no tenía comentarios sobre el tema.

Presionan a la ciudad de Lynwood para que se declare ley Santuario. (Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Solo un gesto simbólico

Chamba Sánchez, el profesor de ciencias políticas de los colegios comunitarios de Los Ángeles, dijo que estos esfuerzos para que las ciudades se declaren santuario, son gestos simbólicos y superficiales que dan a los inmigrantes una falsa sensación de seguridad.

“Además, arriesgan la financiación federal, tan necesaria para la prestación de servicios básicos en muchos municipios”.

Hizo ver que le sorprende la falta de apoyo de los inmigrantes con estatus migratorio, quienes podrían querer apoyar a los inmigrantes indocumentados, pero no quieren que se recorten los servicios municipales.

“Si estas ciudades realmente quieren ayudar, deberían crear recursos que proporcionen alimentos y dinero para el alquiler a los inmigrantes afectados por estas redadas”.

La Opinión pidió una reacción al asambleísta José Luis Solache que representa a Lynwood, y que fue alcalde de dicha ciudad, pero no hubo respuesta. También contactó a la concejal Gabriela Camacho, pero tampoco respondió.

Los Socialistas Democráticos de América en Los Ángeles abrieron una petición para reunir firmas a favor de la ordenanza Santuario de Lynwood: Lynwood City Council: Pass a Sanctuary Ordinance Now.

“Ahora más que nunca, es crucial que cada ciudad se comprometa a mantener todos nuestros recursos municipales, incluyendo nuestros datos personales, fuera del alcance de los agentes del ICE”, dicen en la petición.

Huntington Park se declaró Ciudad Santuario en julio de este año. (Ceja/Impremedia)

La lista del DHS

En agosto, el Departamento de Justicia publicó una lista de estados, ciudades y condados identificados por tener políticas, leyes o regulaciones que impiden la aplicación de las leyes federales de inmigración.

“Las políticas santuario obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses por diseño”, declaró la fiscal general Pamela Bondi.

“El Departamento de Justicia continuará litigando contra las jurisdicciones santuario y colaborará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país”.

Ordenanza contra mascarillas

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles realizó una primera votación para aprobar una ordenanza propuesta por las supervisoras Janice Hahn y Lindsey P. Horvath, para prohibir a las fuerzas del orden, incluyendo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), usar mascarillas u ocultar su identidad al realizar tareas policiales en las zonas no incorporadas del Condado de Los Ángeles.

“Los agentes de ICE violan los derechos de nuestros residentes que están en nuestras calles. Estos agentes se ocultan el rostro. Se niegan a usar placas. A punta de pistola, meten a la gente en camionetas sin identificación y se preguntan por qué se resisten al arresto”, dijo la supervisora ​​Hahn.

“Declaramos claramente que en el Condado de Los Ángeles, la policía no se oculta el rostro. Esa es nuestra expectativa, y esta ordenanza la convertirá en ley”.

Qué hará la ordenanza:

Prohibir a todas las fuerzas del orden, incluidas las locales, estatales y federales, usar máscaras o disfraces personales mientras interactúan con el público en el desempeño de sus funciones en la zona no incorporada del Condado de Los Ángeles;

Exigir que todas las fuerzas del orden, incluidas las locales, estatales y federales, usen una identificación visible y a que agencia pertenecen mientras interactúan con el público en el desempeño de sus funciones en la zona no incorporada del Condado de Los Ángeles.

La ordenanza regresará a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles para un voto final la semana entrante. Para ser aprobada, se requiere una mayoría simple.