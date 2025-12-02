¿Qué estados enviarán cheques de estímulo en diciembre?

Durante este 2025, muchos estados en Estados Unidos distribuyeron cheques de estímulo entre sus habitantes, algunos en formatos de reembolsos de impuestos y otros como parte de ayudas económicas impulsadas por programas sociales.

Y para el mes de diciembre estos serán las entidades que enviarán los últimos cheques de estímulos de este año, los cuales en su mayoría son enviados a contribuyentes y residentes de bajos ingresos o recursos:

Alaska

Los residentes de Alaska obtendrán hasta $1,700 dólares este diciembre por parte del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) estos son ingresos del estado provenientes de ganancias por la venta de recursos naturales.

Según el Departamento de Ingresos de Alaska, la fecha de pago es: el 18 de diciembre de 2025 para los residentes con solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que estén en estatus “Elegible-No pagado” del 10 de diciembre de 2025.

Pensilvania

Los contribuyentes en este estado recibirán hasta $1,000 dólares en reembolso por parte del programa de Property Tax / Rent Rebate, aunque los cheques se han estado enviando a lo largo de este año, se extendió la fecha de solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025.

Nueva York

Los primeros cheques del reembolso por inflación por parte del programa STAR fueron distribuidos a principios de otoño de este año, con montos entre los $150 y $400 dólares, y si bien muchos contribuyentes ya han recibido su desembolso es probable que para el mes de diciembre las personas con solicitudes atrasadas obtengan el beneficio.

Carolina del Sur

Tras la aprobación de un proyecto de ley este año, para la temporada decembrina los contribuyentes en este estado podrían obtener un reembolso de hasta $800 dólares.

Colorado

Los contribuyentes de este estado podrían obtener reembolsos para finales de este año, por el programa TABOR.

