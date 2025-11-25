¿Quiénes pueden recibir el cheque de reembolso de $1,500 del programa PTRR en Pensilvania?

Este año miles de contribuyentes están recibiendo cheques de estímulos por parte del programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad y Alquiler (PTRR) en el estado de Pensilvania por montos que alcanzan los $1,500 dólares.

De acuerdo con el gobernador Josh Shapiro, aproximadamente 175,000 nuevos residentes en el estado son elegibles para recibir este reembolso, que se diseñó como una ayuda financiera para contribuyentes que pagan impuesto al alquiler o propiedad.

Aunque la intención es que el cheque de estímulo llegue a todos los contribuyentes en Pensilvania, para ser elegible se debe cumplir con ciertos requisitos como:

Ser un adulto de 18 años o más con una discapacidad no superable a corto plazo.

Tener 65 años de edad o más.

Ser viudo o viuda de 50 años o más.

Tener un límite de ingreso anual de $46,520 dólares tanto para propietarios como inquilinos.

En cuanto a los montos, estos dependerán de los solicitantes; sin embargo, el pago estimado es de $1,500 para los contribuyentes con ingresos más bajos.

La entidad había anunciado anteriormente que la fecha de solicitud sería hasta el 30 de junio de 2025 y que los reembolsos comenzarían a enviarse a principios de julio de este año; Sin embargo, la fecha límite se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo tanto, los residentes tendrán hasta ese día para presentar su solicitud.

Para conocer cómo es el proceso de postulación, los residentes en el estado de Pensilvania que deseen recibir el reembolso de impuestos pueden consultar al sitio web https://pasenate.com/ptrr

