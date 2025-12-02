Republicanos y demócratas critican indulto a Juan Orlando Hernández; Schumer acusa hipocresía de Trump

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández condenado en Estados Unidos por narcotráfico, ya fue liberado, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un indulto total del presidente estadounidense Donald Trump.

Luego de que Trump afirmara que se siente “muy bien” por haberlo indultado, pues considera que fue víctima de una “caza de brujas” por parte del anterior Gobierno de Joe Biden, comentarios de funcionarios estadounidenses, varios representantes y senadores, tanto republicanos como demócratas, coinciden en que el indulto a Hernández es injustificado y problemático.

Al respecto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), habló en el pleno del Senado, y criticó duramente la hipócrita decisión del presidente Trump de indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, mientras despliega a una cuarta parte de las fuerzas armadas de EEUU en el Caribe para combatir el narcotráfico.

“Quiero comenzar con una noticia verdaderamente repugnante y alarmante que el pueblo estadounidense recibió esta mañana. Esta mañana, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue liberado de prisión tras el indulto de Donald Trump.

Todos sabemos que Trump comete muchos actos hipócritas —casi a diario la hipocresía emana de la Casa Blanca—, pero indultar a uno de los mayores narcotraficantes del mundo es atroz, vergonzoso y peligroso incluso para Donald Trump. Ya sería bastante malo que Donald Trump indultara a este horrible narcotraficante, pero que lo indulte mientras envía una cuarta parte de nuestras fuerzas armadas al Caribe, cerca de Honduras, para combatir el narcotráfico, es una burla total al supuesto deseo de Donald Trump de erradicar el narcotráfico”. E l indulto de Trump huele a hipocresía, huele a corrupción, que es el modus operandi de la administración Trump, afirmó Chuck Schumer.

Demócratas cuestionan bombardeos del Caribe ante indulto de Trump

Por otro lado, legisladores hispanos del Partido Demócrata cuestionaron los bombardeos de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe ante el indulto del presidente Donald Trump al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, cuya liberación trascendió este martes tras estar preso por sus nexos con carteles.

Senadores y congresistas acusaron de “hipocresía” al Gobierno por argumentar que los ataques a más de 20 lanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado al menos 83 muertos, son para detener el flujo de drogas, mientras Trump liberó a un expresidente sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico.

“Mientras Pete Hegseth (secretario de Guerra) está ilegalmente bombardeando botes y matando a docenas de personas en el Caribe por presunto narcotráfico, Donald Trump está perdonando a un notorio y convicto narcotraficante, Juan Orlando Hernández. Hipocresía deshonrosa”, publicó el senador Alex Padilla, de California, en X.

Los demócratas objetaron la estrategia de Trump contra el narcotráfico por la liberación de Hernández, quien salió el lunes de prisión tras llegar extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

El expresidente incluso estuvo acusado de recibir dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína, pero Trump dijo que el exmandatario estadounidense Joe Biden (2021-2025) le “tendió una trampa”.

Joaquín Castro, representante federal de Texas, recordó que el Departamento de Justicia estimó que ayudó a introducir 4.500 millones de dosis de cocaína a Estados Unidos, además de “estar al centro de una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico en el mundo”.

“Él es responsable de las muertes de innumerables ciudadanos estadounidenses y ahora lo perdona Donald Trump. No me digan que Donald Trump está matando personas en botes en el Caribe para detener el tráfico de drogas”, escribió Castro en sus redes sociales.

