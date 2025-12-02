Trump amenaza con atacar a cualquier país que produzca y trafique droga hacia EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”, al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela“, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán “muy pronto”, e insistió que, aunque “Venezuela ha sido peor que la mayoría”, hay otros países que también envían “a sus narcotraficantes” a EE.UU.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto“, dijo el mandatario.

El presidente ya advirtió la semana pasada que sus fuerzas armadas actuarán en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos, y advirtió a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

Los probables ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre de este años a la fecha, ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando extrajudicialmente a 82 supuestos narcotraficantes, según informa el Pentágono.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

En octubre pasado, el republicano también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como “líder del narcotráfico” y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro negó las acusaciones y calificó a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”. También ha rechazado como “injerencia” el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contras las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevadas a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

Frente a su Gabinete, Trump volvió a defender la legalidad de estas operaciones y advirtió que EE.UU. tiene derecho a defenderse de la “ola de drogas” que los cárteles envían hacia sus territorio.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes”: Pete Hegseth

Por su parte el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que el Pentágono apenas ha “comenzado a atacar barcos narcotraficantes” en un momento marcado por las críticas a la decisión del Ejército estadounidense de rematar a supervivientes de uno de los bombardeos que llevó a cabo sobre supuestas narcolanchas en el Caribe el pasado septiembre.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, aseguró Hegseth durante una reunión de Gabinete del presidente Donald Trump.

El secretario de Guerra aseguró que Trump ha abordado el tráfico de drogas “combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas”, en referencia a bandas como Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Caracas.

