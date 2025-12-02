Trump amenaza con “consecuencias graves” a Honduras si trastoca resultado de elecciones presidenciales

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con “consecuencias graves” si se consolida un supuesto intento de “cambiar” los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras, donde hay un empate técnico entre los derechistas Nasry Asfura, a quien apoya, y Salvador Nasralla.

Trump juega un papel activo en los comicios celebrados el domingo y advierte que recortará la cooperación con el empobrecido país latinoamericano si no gana Asfura, empresario de 67 años, del Partido Nacional (PN).

“Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!“, advirtió en su plataforma Truth Social.

El mandatario tilda a Nasralla, animador de televisión de 72 años y candidato del Partido Liberal, de “casi comunista” por haber ocupado un alto cargo en el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, con quien luego rompió.

Nasralla atribuyó los dichos de Trump a una “desinformación malintencionada” de sus adversarios. Asfura, en tanto, se dijo listo para colaborar con Estados Unidos, donde viven dos millones de hondureños y principal socio comercial del país.

Trump emplazó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a concluir el escrutinio, que muestra a Asfura con una ventaja de apenas 515 votos, tras el conteo digital de 57% de las actas.

El CNE dijo más temprano que inició el escrutinio manual, sin detallar cuándo finalizará y pidiendo “paciencia”.

“Los números van a hablar por sí solos”, dijo este lunes Asfura, mientras Nasralla declaró que solo podría perder si le hacen “trampa”.

Indulto a expresidente

Los comicios representaron un castigo a la izquierda liderada por Castro, que gobierna uno de los países más violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.

Su candidata Rixi Moncada, a quien Trump acusó de ser aliada del presidente venezolano Nicolás Maduro y sus “narcoterroristas”, quedó a más de 20 puntos porcentuales.

El apoyo de Trump al exalcalde de Tegucigalpa “fue entendido por el pueblo como una coerción”, consideró Moncada este lunes.

Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.

Asfura y Nasralla basaron su campaña en que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, sumida en una profunda crisis, y se mostraron dispuestos a acercase a Taiwán, en detrimento de la relación con China.

La intervención de Trump ha ido más lejos, al anunciar que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas en alianza con el capo mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

Según la justicia estadounidense, Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022 con el partido de Asfura, convirtió a Honduras en un “narco-Estado”, pero Trump considera que fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden.

El anunciado indulto va a contramano de la mortífera ofensiva antidrogas de Trump en el Caribe, como parte de su presión sobre Maduro, aliado de Xiomara Castro.

El perdón a este “capo de la droga” fue “tramitado” por las élites locales, denunció la aspirante izquierdista, una abogada de 60 años.

Sin pronóstico

Asfura, conocido como “Tito” o “Papi”, obtiene 39,91% de los votos frente 39,89% de Nasralla, quien admira a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

“Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos”, aseguró el analista político Carlos Cálix.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

En un país con 60% de sus 11 millones de habitantes en pobreza y con largo historial de fraudes y deudas sociales, los políticos arrastran el desprestigio.

“No hacen nada por los pobres, el rico cada día más rico y el pobre cada día más pobre, sólo ladrones nos gobiernan”, comentó este lunes a la AFP Henry Hernández, cuidador de autos de 53 años.

Michelle Pineda, comerciante de 38 años, espera que el ganador de este cerrado duelo vea el país “más allá que una bolsa de dinero que saquear”.

Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Castro, así como diputados y alcaldes por cuatro años.

Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en calma, según la misión de observadores de la OEA.