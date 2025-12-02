Sofía Castro celebra su primer aniversario de bodas con emotivo mensaje

Sofía Castro, actriz conocida por su trabajo en historias como “El Maleficio” y “Tierra de Esperanza”, se encuentra de manteles largos por el festejo de su primer aniversario de bodas junto a Pablo Bernot, a quien sorprendió con un conmovedor mensaje en el que dejó ver que su historia de amor va viento en popa.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la hija de Angélica Rivera colocó un conmovedor mensaje en el que expresó su gratitud por el tiempo compartido y los aprendizajes adquiridos junto a su enamorado: “Un año del ‘sí’ más bonito de mi vida. Elegirte fue la mejor decisión“, indicó.

“Gracias por todo el amor y por todo lo hermoso que me das. Gracias por ser mi compañero de viaje, somos el equipo más bonito. Por elegirnos siempre“, complementó. “Lo nuestro solo nosotros lo entendemos… y me encanta. Feliz año, amor. Te amo infinito“.

Además, siempre dispuesta a compartir una parte de sus aventuras con el público, la histrionisa de 29 años reveló a sus fanáticos que realizó un viaje exprés desde España hasta México para poder disfrutar de esta fecha especial junto a su esposo.

“Siempre me pesa dejarte… y más en nuestro aniversario (…) Pero valió la pena venir poquito más de 48 horas para festejarnos y verte. Te amo ya es el último jalón. Gracias por aguantar la distancia y apoyarme en mi trabajo y en todo lo que hago @pbernotk”, expresó la joven junto a una fotografía de ambos abrazados en el aeropuerto.

Este fin de semana valió la pena cada segundo" Sofía Castro – Actriz

Fue en septiembre de 2024 cuando la actriz Sofía Castro se casó por el civil con el empresario Pablo Bernot, y celebró su boda religiosa el 30 de noviembre de 2024 en San Miguel de Allende, Guanajuato, rodeada por sus familiares y amigos del medio artístico.

Seguir leyendo:

• Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, reacciona tras caída que sufrió por culpa de la prensa

• Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, celebra su primer aniversario de bodas con fotos inéditasSofía

• Castro defiende a Ángela Aguilar: “Merecemos respeto”