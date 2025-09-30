Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, reacciona tras caída que sufrió por culpa de la prensa

La actriz Sofía Castro, quien es hija de Angélica Rivera y de José Alberto ‘El Güero’ Castro, se sumó a las celebridades que en fechas recientes han tenido altercados con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Días después de la caída que sufrió Susana Zabaleta, ahora tocó el turno a Sofía Castro, quien perdió el paso ante el acecho del que ella y su mamá fueron objeto por parte la prensa en su búsqueda de obtener unas declaraciones de ambas.

Tras el incidente, el cual no pasó a mayores, Sofía Castro lanzó un extenso comunicado en Instagram Stories, en donde se pronunció sobre la lamentable escena que le tocó protagonizar el viernes pasado a su arribo a la capital mexicana.

“Como algunos saben, el viernes pasado viví un momento incómodo en el aeropuerto junto a mi mamá. Entre los empujones de la prensa, terminé en el suelo. Fue una experiencia abrumadora”, se lee al inicio de su comunicado.

A continuación detalló que la experiencia vivida la consideró como una falta de respeto hacia ella y hacia su mamá, por lo que hizo un llamado a los reporteros a comportarse de una manera más ordenada durante sus encuentros con celebridades.

“Quiero compartir mi sentir, no desde el enojo, sino para crear conciencia sobre el respeto mutuo. Agradezco que estoy bien, pero siento que lo ocurrido fue una falta de respeto. No estoy generalizando; hay periodistas éticos a quienes aprecio mucho. Este tipo de situaciones no deberían suceder, ya que nadie sabe en qué circunstancias llega cada persona, ya sea por un embarazo, una operación o ansiedad”, aseveró.

El mensaje de Sofía, que también fue compartido por su mamá, continuó destacando que ambas siempre están en la mejor disposición de atender a la prensa, pero siempre y cuando haya respeto y orden.

“Aunque somos figuras públicas, merecemos respeto. Como ustedes como medios también lo merecen y creo que de mi parte siempre ha sido así hacia ustedes. También quiero aclarar que siempre contesto con cariño y respeto y solo espero que mi trato sea recíproco. Entiendo el trabajo de los medios, pero hay límites. No es justo que alguien termine lastimado por una foto o una nota”, escribió la joven, quien concluyó su mensaje:

”Espero que podamos reflexionar y aprender a respetarnos porque detrás de la cámara, también somos personas. No es un pleito con nadie”, remató.

Sofía Castro se sinceró tras su caída (Sofía Castro/Instagram) Crédito: Sofía Castro/Instagram | Cortesía

