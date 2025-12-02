Teófimo López defenderá su título contra Shakur Stevenson en enero

Teófimo López defenderá su título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Shakur Stevenson –quien buscará coronarse en una cuarta división– el 31 de enero en la ciudad de Nueva York.

En una publicación en sus redes sociales, Top Rank anunció oficialmente el enfrentamiento entre López y Stevenson que tenía ya varias semanas sonando fuerte y que ahora es una realidad.

“El rey de Nueva York regresa. Teófimo López defenderá sus títulos mundiales de peso superligero de The Ring y de la OMB contra Shakur Stevenson el 31 de enero en la ciudad de Nueva York”, escribió la promotora.

THE KING OF NEW YORK RETURNS 🗽@TeofimoLopez will defend his Ring and WBO Junior Welterweight world titles against Shakur Stevenson on Saturday, January 31 in New York City. pic.twitter.com/OJeQn67V4i — Top Rank Boxing (@trboxing) December 1, 2025

En su última presentación sobre el cuadrilátero, el invicto Shakur Stevenson defendió su campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra William ‘Camarón’ Zepeda por decisión unánime y ahora se aventurará en una nueva división.

“Jamás he rehuido un reto y siempre he perseguido las peleas más grandes del deporte porque sé que soy uno de los mejores boxeadores del mundo. Teófimo López lo aprenderá de primera mano el 31 de enero, cuando le quite el cinturón y le demuestre que hay niveles en este juego. Nueva York, prepárense para una actuación espectacular mientras tomo el control de una cuarta división consecutiva”, dijo a The Ring.

En cambio, el estadounidense de ascendencia hondureña también retuvo su título de la OMB al derrotar a Arnold Barboza Jr. en las tarjetas de los jueces en mayo. “Prepárense para el ruido. The Takeover ha venido para quedarse, no para jugar. Make Boxing Great Again es mi lema. Shakur se pondrá en fila”, aseguró.

Shakur Stevenson quiere conquistar su cuarto título en una división diferente. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso welter júnior el pasado 2 de mayo. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, defendió nuevamente su campeonato absoluto de peso ligero del CMB en una gran pelea contra Zepeda. El estadounidense posee récord de 23 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

