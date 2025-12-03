Asesinan a un hombre dentro del MGM National Harbor de Maryland en un tiroteo “selectivo”

Un tiroteo registrado al mediodía de este miércoles en el MGM National Harbor Hotel & Casino, en Maryland, dejó un hombre muerto y generó conmoción en uno de los centros de entretenimiento más populares de la región capitalina.

De acuerdo con la Policía del condado de Prince George, el incidente ocurrió poco antes de las 12:00 pm en el patio de comidas del complejo, ubicado a orillas del río Potomac y valorado en 1.400 millones de dólares. La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, sería un hombre de unos 20 años.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho no fue indiscriminado. Por el contrario, los detectives lo calificaron como un “tiroteo selectivo”.

El agresor persiguió a la víctima antes de disparar

Durante una rueda de prensa, las autoridades detallaron que el atacante “persiguió” a la víctima dentro del casino, lo que sugiere que sabía exactamente dónde se encontraba.

“No se trató de un ataque al azar. La información preliminar indica que el sospechoso parecía conocer la ubicación de la víctima”, informó la policía del condado.

No se ha determinado aún un posible motivo. Crédito: Cliff Owen | AP

Después de los disparos, el agresor huyó rápidamente del lugar. En un principio se temió que pudiera haber escapado a pie hacia zonas residenciales cercanas, lo que llevó a un cierre temporal de escuelas en el área. Dichas medidas fueron levantadas una vez que los investigadores confirmaron que el sospechoso escapó en un vehículo.

El casino permaneció abierto tras el hecho

A pesar del impacto del suceso, el MGM National Harbor no suspendió sus operaciones. El área del tiroteo fue acordonada, pero el resto del complejo continuó recibiendo visitantes.

La policía no ha reportado heridos adicionales ni indicios de que exista una amenaza activa para el público.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para identificar al responsable y reconstruir sus movimientos antes y después del crimen. No se ha determinado aún un posible motivo.

El caso sigue bajo investigación y la policía del condado de Prince George hizo un llamado a cualquier persona que pueda aportar información sobre el sospechoso.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore