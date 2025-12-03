El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 3 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y se esperan pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:52 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:29 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 81 grados Fahrenheit (21 y 27 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.