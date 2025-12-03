En vivo: Sigue el minuto del duelo de ida de las semifinales entre Cruz Azul vs. Tigres

El momento de la llegada de Tigres al estadio Olímpico Universitario

Los Tigres ya están en Ciudad Universitaria, casa del Cruz Azul para tratar de seguir dando sorpresas en la liguilla por el título del torneo Apertura 2025.

Los jugadores de Cruz Azul arriban a su casa

Los cementeros de la Máquina Celeste de Cruz Azul ya se encuentran en el estadio Olímpico Universitario para buscar un resultado que les permita afrontar con éxito el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Ya está Cruz Azul en el Olímpico Universitario 🏟️ pic.twitter.com/YOqT1zkdK7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 3, 2025

Los datos de Cruz Azul vs. Tigres

A partir de las 19:00 horas del centro de México (19:00 horas del Este/17:00 horas del Pacífico de Estados Unidos) Cruz Azul buscará dar el primer paso en el duelo de ida de las semifinales contra los Tigres de la UANL del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina Celeste ha convertido este emblemático escenario en una auténtica fortaleza con 25 partidos sin perder.