En vivo: Sigue el minuto del duelo de ida de las semifinales entre Cruz Azul vs. Tigres

Cruz Azul buscará dar el primer golpe contra Tigres en el duelo de ida de las semifinales de la liguilla del torneo Apertura 2025

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 4 de octubre de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Tigres de la UANL y la Máquina Celeste del Cruz Azul, realizado en el estadio Universitario. Foto: Imago7/ Nora Guerrero

Carlos Rodríguez disputa el balón con Javier Aquino, en dos jugadores que pueden ser claves en el duelo de ida entre Cruz Azul vs. Tigres. Crédito: Nora Guerrero | Imago7

Avatar de Edgardo Avelar

Por  Edgardo Avelar

El momento de la llegada de Tigres al estadio Olímpico Universitario

Los Tigres ya están en Ciudad Universitaria, casa del Cruz Azul para tratar de seguir dando sorpresas en la liguilla por el título del torneo Apertura 2025.

Los jugadores de Cruz Azul arriban a su casa

Los cementeros de la Máquina Celeste de Cruz Azul ya se encuentran en el estadio Olímpico Universitario para buscar un resultado que les permita afrontar con éxito el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Los datos de Cruz Azul vs. Tigres

A partir de las 19:00 horas del centro de México (19:00 horas del Este/17:00 horas del Pacífico de Estados Unidos) Cruz Azul buscará dar el primer paso en el duelo de ida de las semifinales contra los Tigres de la UANL del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina Celeste ha convertido este emblemático escenario en una auténtica fortaleza con 25 partidos sin perder.

