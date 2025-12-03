Estudio de la NASA determina las zonas que más se hunden en California 

California enfrenta cambios significativos en la elevación de su territorio, y un nuevo análisis de la NASA reveló cuáles son las áreas que más rápido están perdiendo altura. El estudio, basado en mediciones satelitales de 2015 a 2023, identificó tanto hundimientos acelerados como zonas que, por el contrario, muestran ligeros levantamientos del terreno.

De acuerdo con la NASA, estos movimientos verticales, combinados con la subida del nivel del mar, podrían incrementar el riesgo de inundaciones y afectar directamente a comunidades costeras y del interior del estado en las próximas décadas.

Zonas de California con mayor hundimiento, según la NASA

El estudio, dirigido por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, señaló que varias áreas de la Bahía de San Francisco figuran entre las más afectadas. Localidades como San Rafael, Corte Madera, Foster City y Bay Farm Island están descendiendo más de 10 milímetros por año (aprox. 0.4 pulgadas anuales), una cifra considerada preocupante para regiones densamente pobladas.

El derretimiento de los icebergs es uno de los principales factores en el aumento del nivel del mar. Crédito: Pixabay

Según la NASA, este tipo de subsidencia hace que el nivel del mar relativo aumente aún más rápido, lo que podría traducirse en hasta 45 centímetros adicionales para 2050, especialmente en zonas bajas de la bahía.

Además del área costera, el informe también destacó hundimientos en el Valle Central, atribuidos principalmente al bombeo intensivo de agua subterránea. Este fenómeno no solo reduce la elevación del terreno, sino que puede dañar infraestructura agrícola, carreteras y sistemas hidráulicos.

Otras zonas presentan subsidencia vinculada a erosión, rellenos urbanos compactados y movimientos geológicos naturales. De acuerdo con el análisis, regiones montañosas y costeras del sur del estado también muestran descensos diferenciados, aunque de menor intensidad.

Por qué se está hundiendo California

De acuerdo con los especialistas del JPL, varios factores explican estos movimientos:

Extracción de agua subterránea , especialmente en zonas agrícolas.

, especialmente en zonas agrícolas. Compactación de suelos urbanos , donde antiguos humedales fueron rellenados para urbanizaciones.

, donde antiguos humedales fueron rellenados para urbanizaciones. Procesos geológicos naturales , como fallas y deslizamientos lentos.

, como fallas y deslizamientos lentos. Erosión costera, que modifica la estabilidad de acantilados y zonas cercanas al océano.

La NASA enfatiza que el hundimiento del terreno no puede analizarse aislado: cuando se suma al aumento global del nivel del mar, la amenaza para comunidades costeras se multiplica. Según el JPL, áreas de la Bahía de San Francisco podrían enfrentar inundaciones más frecuentes en temporadas de lluvias intensas o mareas altas.

Un mapa que ayuda a anticipar riesgos

El estudio forma parte del trabajo previo al lanzamiento de NISAR, el satélite conjunto NASA–ISRO que monitoreará cambios milimétricos en la superficie terrestre. La agencia señala que este tipo de mapas permitirán a autoridades estatales y locales implementar medidas de adaptación como:

reforzamiento de barreras costeras;

rediseño urbano para drenaje pluvial;

protección de viviendas e infraestructura crítica.

Según la NASA, estos datos también permiten diferenciar qué zonas se hunden de manera natural y cuáles se ven afectadas por actividad humana, información clave para la planificación a largo plazo.

