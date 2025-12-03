Familias de bajos ingresos en Los Ángeles reciben alivio de $363 millones en deuda médica

Más de $363 millones de dólares en deuda médica se han eliminado desde diciembre de 2024 para familias de bajos ingresos del condado de Los Ángeles.

Más de 171,000 residentes se han beneficiado del Programa Piloto de Alivio de Deuda Médica del Condado de Los Ángeles, según anunció este martes el departamento de salud del condado en un comunicado de prensa.

Since December 2024, the LA County Medical Debt Relief Pilot Program has permanently erased over $363 million in medical debt and brought debt relief to more than 171,000 people.



“La deuda médica nunca debería interponerse entre nuestros residentes y la atención que merecen“, expresó la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly J. Mitchell, en un comunicado.

Mitchell destacó el logro más reciente del programa piloto, que desde mayo ha condonado un adeudo de $180 millones de dólares, beneficiando a 39,000 residentes de bajos ingresos del condado.

La cifra se suma a los $183 millones de dólares de deuda médica que se eliminó en la primera etapa, la cual ayudó a 134,000 residentes.

“Esta nueva ola de alivio, más de $180 millones de dólares, representa más que números en una página; se trata de aliviar una carga que ha frenado a las familias“, agregó la supervisora Mitchell.

Desde diciembre de 2024, se lanzó el programa piloto de alivio de deuda médica en asociación con la organización social sin fines de lucro Undue Medical Debt con una inversión inicial de $5 millones de dólares, que fue aprobada por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

En los próximos días, los residentes beneficiados recibirán cartas del condado y de Undue Medical Debt, para informarles que ha sido eliminada su respectiva deuda médica.

No se requiere presentar una solicitud para recibir el beneficio del programa de alivio de deuda médica. La ayuda se otorga de forma automática a los residentes del condado de Los Ángeles que reúnen los requisitos.

Los residentes que cumplen los requisitos tienen ingresos iguales o inferiores al 400% del índice federal de pobreza o una deuda médica equivalente al 5% o más de sus ingresos anuales.

El objetivo del condado de Los Ángeles es eliminar $500 millones de dólares en deuda médica de los residentes de bajos ingresos, lo que no cubre a todos.

La deuda médica total del condado de Los Ángeles es de aproximadamente $2,800 millones de dólares.

