Latinos en L.A. amenazados por el VIH  

Gabriel Uribe no pudo contener el llanto, al recordar a su primo Jerry Cordero, quien falleció recientemente a los 35 años, víctima del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en el mes de octubre.

“Él era un hombre bueno. Tenía un gran corazón. Le gustaban los animales y era muy noble”, describió Gabriel, un trabajador de Inland Empire Health Plan, sobre su familiar, quien batalló por más de 10 años con la enfermedad, antes de fallecer.

El nombre de Jerry Cordero y de otros latinos más que fallecieron este año a causa del VIH fueron grabados en el monumento de The Wall las Memorias.

Entre otros nombres de latinos, incluyendo a dos mujeres, estuvieron: Jesús “Chochín” Pérez Avitia, Daniel Alonzo, Jaime Miranda Sahagún, Eddie Morales D., María Villanueva, Nike Guerrero, Joe Rodríguez, John Grijalva Jr., Isidoro de la Paz Cadena, Richard Vásquez, Michael Palomares, Cecilia Ramos y Humberto A. Castagneto.

Y, en el evento de la Noche de las Memorias, Manny Hernández también sollozó al recordar a su a su pareja, Frank Méndez, quien murió el 19 de agosto de 2019 a causa del VIH; Amanda Marez rindió tributo a su padre, Hilairdalo Marez, quien falleció en 1996 de SIDA. Ella tenía 12 años.

También, Gregory Valenzuela derramó lágrimas en memoria de su primo, Henry Valenzuela Jr., el cual tenía 26 años cuando murió en 1989.

“Hasta ahora sus padres no quieren aceptar que él murió de SIDA”, dijo Gregory.

Más de 50,000 diagnósticos de VIH

“Al cierre de 2024, 52,130 personas vivían con VIH en el condado de Los Ángeles”, dijo Michael Hymer, médico y trabajador social del Departamento de Salud Pública del condado. Al final de 2023, el número total de personas diagnosticadas con VIH eran 51,778.

El experto afirmó que se estima que se producen 1,400 nuevas transmisiones cada año y el 40% corresponden a latinos.

Durante el evento “Noche de las Memorias”, Hymer indicó que, en los últimos 10 años, autoridades médicas han logrado aumentar sustancialmente el porcentaje de personas con VIH que conocen su estado al 91%, lo que los aproxima a la meta de poner fin a la epidemia del VIH en un 95% para el año 2030.

Incluso en medio de la pandemia de Covid-19 y la incertidumbre política, el galeno subrayó que, desde 2020, el condado de Los Ángeles avanzó con determinación, innovación y entusiasmo.

“Hemos logrado avances y mensurables en las pruebas, la prevención y el tratamiento del VIH”, dijo.

Sin embargo, Michael Hymer enfatizó que hay un estimado de 4,900 personas en el condado de Los Ángeles que aún desconocen su estado de VIH, especialmente entre latinos y jóvenes, lo cual consideró como “un recordatorio” de que el trabajo no ha terminado, a pesar de los avances logrado en el campo de la medicina.

Los peligros de Trump

De la misma forma, quienes luchan por erradicar la epidemia del VIH se enfrentan a serias amenazas que podrían descarrilar su impulso y el logro de sus metas: los recortes federales propuestos a las pruebas y la prevención del VIH a nivel nacional en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y las amenazas al programa Ryan White para el VIH/SIDA, bajo la administración del presidente Donald Trump.

En efecto, un modelo informático de la Universidad John Hopkins predice que la eliminación del programa Ryan White contra el VIH/SIDA, financiado con fondos federales, aumentaría las nuevas infecciones por VIH en un 49 % a nivel nacional para 2030. Este programa constituye la red de seguridad del país para las personas con VIH, y que mantiene a las personas con vida y salud.

A pesar de estas amenazas, el condado de Los Ángeles tiene la esperanza de que haya liderazgo en el Congreso y reciban la ayuda adecuada para mantenerse en la lucha, en momentos donde se cuenta con más herramientas que nunca para erradicar la epidemia del VIH, como los dos tipos de auto pruebas: una prueba rápida de fluido oral que da resultados en aproximadamente 20 minutos y una prueba por correo en la que se envía una muestra de sangre a un laboratorio, además de las inyecciones de acción prolongada.

El desafío es enorme

Richard Zaldívar, fundador y director ejecutivo de The Wall las Memorias, quien por más de tres décadas ha celebrado el Día Mundial del SIDA en Lincoln Park manifestó que el gobierno federal ha diezmado el presupuesto para la investigación y el tratamiento del VIH/SIDA.

“En la Casa Blanca no tenemos a nadie que realmente reconozca al SIDA”, dijo, “Ahora mismo el desafío es enorme”.

La iniciativa bipartidista para Acabar con la Epidemia del VIH, lanzada en 2019, que contribuyó a una reducción del 12 % en las nuevas infecciones, si es financiada, completamente, podría ahorrar hasta 100,000 millones de dólares en costos de atención médica para 2030. Sin embargo, las propuestas de la Cámara de Representantes eliminarían la financiación de las iniciativas nacionales e internacionales contra el VIH, recortarían más de 1,000 millones de dólares a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y eliminarían partes clave del Programa Ryan White, que apoya a las personas con VIH.

“Nosotros no solo nos dedicamos a la prevención del VIH, sino también a servicios de salud mental y prevención del consumo de sustancias, y trabajamos con jóvenes, y la defensa de sus derechos”, describió Zaldívar. “Se han quitado millones de dólares a la investigación que afecta nuestra salud: recortes de recaudación de fondos, pérdida de fondos para programas de salud, pérdida de fondos para universidades, los ataques contra nuestros inmigrantes, las comunidades transgénero y LGBTQ+, los insultos a ciertos grupos culturales y étnicos, y la lista sigue y sigue…Tenemos que luchar.”.

En el condado de Los Ángeles, los hombres son quienes se ven afectados de forma desproporcionada por el VIH, según datos oficiales de Salud Pública.

Menores de edad con VIH

En 2022, un total de 1,641 personas de 13 años o más recibieron un nuevo diagnóstico de VIH, en comparación con 1,558 personas en 2021, muestran datos del condado de Los Ángeles.

El 9 % de las personas con un nuevo diagnóstico de VIH en 2022 se clasificaron como personas con VIH agudo (es decir, infectadas en los 60 días previos al diagnóstico). En contraste, el 18 % se clasificaron en estadio 3 (estadio tardío del VIH) al momento del diagnóstico.

Las razones de estos diagnósticos, según la opinión de Richard Zaldívar obedecen “a que los jóvenes tienen relaciones sexuales a más temprana edad”.

“Con el tiempo, las cosas han cambiado, y el sexo y la sexualidad son mucho más fluidos. Muchos jóvenes, adolescentes e incluso mayores, no saben qué es el SIDA. No saben qué es el VIH. Es casi como preguntarles a esos jóvenes: ¿cuántos van a bares sin licencia legal o con una licencia falsa? ¿Cuántos conducen sin licencia? Así que esta generación necesita ser educada y comprometida con su propia salud”.

¿Se refiere al comportamiento sexual?

“Sí. Pero también es una responsabilidad usar preservativo o ser consciente de cómo se puede contraer el VIH. Es responsabilidad absoluta de un hombre cuando sale, -si está casado- y tiene relaciones sexuales con otra mujer u otro hombre”, dijo. “Yo no condeno a nadie, pero es su responsabilidad tomar medidas responsables. Tiene que ser leal a su pareja, esposa o esposo, o, si va a tener relaciones sexuales con alguien, asegurarse de protegerse para no contagiar a su pareja o esposa. Todo se reduce a la responsabilidad”.

En el condado de Los Ángeles, las mayores tasas de incidencia del VIH se concentran en el área central de la ciudad, en el distrito de Hollywood Wilshire donde la comunidad gay se siente más cómoda, hay organizaciones, clubes, asociaciones, bares, restaurantes y cafeterías de propietarios gay que apoyan a su comunidad, además del sureste y suroeste de la ciudad de Los Ángeles.