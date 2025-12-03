Pumas ya decidió quién será su entrenador para el Clausura 2026

Pumas UNAM presentó a Antonio Sancho como su nuevo vicepresidente, un regreso cargado de historia y compromiso. El exmediocampista, formado en las fuerzas básicas del club, aseguró que su prioridad será dar continuidad al proyecto encabezado por el técnico Efraín Juárez, con miras al título del Clausura 2026.

“Efraín tiene contrato, es un canterano que conozco; estoy convencido de que conoce la exigencia para ser campeón. Es un técnico preparado, fue campeón en Colombia, así que lo apoyaremos para ganar el título que todos queremos”, afirmó durante su presentación.

Sancho, de 49 años, conoce bien la institución. Como jugador defendió la camiseta auriazul en dos etapas (1993-2000 y 2006-2007), sumando 177 partidos y 18 goles como centrocampista. Su trayectoria, combinada con su experiencia como directivo, lo coloca como una figura clave en esta nueva etapa del club.

El anuncio fue encabezado por Raúl González Pérez, presidente de Pumas, quien destacó el valor simbólico del regreso de Sancho. “Antonio Sancho es una de las figuras más representativas del fútbol mexicano en la actualidad, con una destacada carrera como jugador y directivo. Hoy, regresa a casa, de donde nunca se fue”, subrayó.

Su carrera fuera de las canchas también suma credenciales. Sancho inició como directivo en Tigres UANL en 2011 y volvió a Pumas como vicepresidente deportivo entre 2014 y 2016, periodo en el que el equipo llegó a la final del Apertura 2015. Tras esa etapa, regresó nuevamente a Tigres como director deportivo hasta junio de 2024.

En esta segunda etapa en Ciudad Universitaria, Sancho tiene claro cuál será el camino: continuidad, trabajo y cantera.

“Efraín tiene torneo y medio aquí, nosotros debemos apuntalarle el equipo y darle las mejores herramientas para buscar campeonatos. Además, en fuerzas básicas trabajaremos para consolidarlas y que surtan jugadores al primer equipo para no ir a buscar elementos a otros conjuntos”, explicó.

Además del primer equipo varonil, el nuevo vicepresidente también supervisará la estructura del plantel femenil, que inicia ciclo con Roberto Medina como nuevo estratega en sustitución del brasileño Marcello Frigério.

Con el respaldo institucional y un proyecto que apuesta por la identidad universitaria, Sancho inicia su nueva gestión con un objetivo claro: llevar de vuelta a Pumas a los primeros planos del fútbol mexicano.

