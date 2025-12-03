Trump le exigirá a Georgia hasta $5 millones de dólares de indemnización tras desestimar su caso

El presidente Donald Trump demandará a Georgia exigiéndole hasta $5 millones de dólares de indemnización por concepto de honorarios pagados a su equipo legal durante el juicio en que la fiscalía lo acusaba subversión electoral, en 2020.

La semana pasada, luego de un desgastante proceso de análisis de información, Pete Skandalakis, director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, anunció que no continuaría adelante con el proceso.

Por consiguiente, Scott McAfee, juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, emitió un breve fallo favoreciendo a Trump.

“El caso queda desestimado en su totalidad”, escribió.

Sin embargo, ahora el republicano de 79 años pretende que el gobierno de Georgia le retribuya el dinero gastado en su defensa legal.

Steve Sadow, principal abogado defensor de Trump en Georgia, publicó en su perfil de LinkedIn una captura de pantalla de la sección pertinente de la ley estatal (Código de Georgia §17-11-6), lo cual parece ser el primer paso dirigido hacia una demanda por compensación.

Ante las acusaciones formuladas en contra de Donald Trump, incluso fue fichado en una cárcel de Georgia, donde se tomó a una fotografía que será histórica. (Crédito: Fulton Oficina del Sheriff del Condado vía AP)

Y es que, a partir de este año, se aprobó una disposición, mediante la cual los acusados de delitos estatales pueden recuperar el momento de sus facturas legales cuando el fiscal es “descalificado debido a una conducta indebida”, lo cual sucedió con la fiscal Fani Willis quien fue apartada del caso tras una prolongada batalla legal sobre su autoridad.

“Cualquier acusado contra el cual se desestimen dichos cargos tendrá derecho a que se le indemnicen todos los honorarios y costos razonables de abogados en los que haya incurrido para defender el caso”, establece la nueva ley.

La solidez del caso presentado por la californiana de 54 años se derrumbó al revelarse la relación sentimental que mantenía con Nathan Wade, un fiscal especial contratado por ella misma para colaborar en la investigación en contra de Trump.

Los registros de la Comisión Federal Electoral (FEC) muestran que al abogado Steve Sadow se le pagaron cerca de $1.52 millones de dólares desde que comenzó a representar a Donald Trump.

No obstante, el experto en leyes no fue el único que defendió al magnate neoyorquino, pues existen otras facturas correspondientes a los honorarios de dichos abogados.

Durante una entrevista concedida a 11Alive, filial de la cadena de televisión de la NBC, Steve Sadow indicó que Trump podría exigir hasta cerca de $5 millones de dólares de indemnización.

