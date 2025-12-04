Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 4 de diciembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 4 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.23 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.86 y 18.23 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 18.23 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.3 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar cambia su evolución regular y cotizó hoy a la baja. Luego de mantener ayer a la baja, hoy su valor es de 487.73 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 63.81 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.23 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.3 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 487.73 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.81 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te recomendamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.