Corte Suprema autoriza a Trump utilizar el nuevo mapa electoral de Texas

La Corte Suprema dio el respaldo al plan electoral de Donald Trump en Texas, permitiendo que las elecciones del próximo año se celebren bajo el plan de redistribución de distritos del Congreso del estado favorable al Partido Republicano e impulsado por el presidente a pesar de un fallo de un tribunal inferior que determinó que el mapa probablemente discrimina en base a la raza.

Ese plan se vio frustrado temporalmente el mes pasado cuando un panel dividido de tres jueces impidió que Texas utilizara su mapa de la Cámara de Representantes rediseñado para el ciclo electoral de 2026.

Ante ello, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, solicitó rápidamente la intervención de la Corte Suprema , y ​​el juez Samuel Alito restableció temporalmente el mapa mientras el pleno del tribunal consideraba la solicitud.

Así, los jueces actuaron a raíz de una solicitud de emergencia de Texas para que se tome una acción rápida porque la clasificación en los nuevos distritos ya ha comenzado, con elecciones primarias en marzo.

La orden de la Corte Suprema suspende el fallo por 2 votos a 1 que bloquea el mapa, al menos hasta que el alto tribunal emita una decisión final sobre el caso.

El mapa del Congreso de Texas promulgado el verano pasado a instancias de Trump fue diseñado para dar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El esfuerzo por preservar una estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desencadenó una batalla de redistribución de distritos a nivel nacional.

Tras la determinación, el líder demócrata de la Cámara de Representantes estatal de Texas, el representante Gene Wu, declaró que “La Corte Suprema les falló hoy a los votantes texanos y les falló a la democracia estadounidense. Así es como se ve el fin de la Ley de Derecho al Voto: tribunales que no protegerán a las comunidades minoritarias, incluso cuando la evidencia está a la vista de todos”.

