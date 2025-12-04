¿Crees pasar el nuevo examen para la ciudadanía de Estados Unidos? Haz la prueba

A partir del 20 de octubre, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó un nuevo examen de ciudadanía, para alienarlo con las prioridades migratorias del presidente Donald Trump.

La nueva prueba retoma un proyecto de 2019 impulsado por el primer gobierno de Trump; ahora aumenta a 128 las preguntas del examen y a 20 las preguntas mínimas a realizar a inmigrantes, quienes deberán responder al menos 12 correctamente si quieren obtener al ciudadanía.

Haz la prueba aquí con algunas de las preguntas que incluye el examen, para saber si aprobarías.

Aspectos clave sobre el nuevo examen de ciudadanía

La dinámica de aplicación del examen es similar, pero ahora el oficial de inmigracion dejará de hacer preguntas una vez que el solicitante de naturalización haya aprobado o reprobado.

El examen ha enfrentado críticas de organizaciones que defienden a inmigrantes, ya que incluye más preguntas técnicas y menos respuestas simples de una sola palabra, lo que puede aumentar su dificultad.

“Este nuevo examen de ciudadanía es la última barrera deliberada y sistémica diseñada para excluir, no para educar”, consideró Nicole Melaku, directora ejecutiva de National Partership for New Americans (NPNA). “Ante un aumento de casi el 24% en las denegaciones [de ciudadanía], la aceleración de los tiempos de procesamiento […] el mensaje es claro: estamos presenciando el desmantelamiento de nuestro sistema de inmigración legal, que perjudica a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la democracia que este examen pretende celebrar”.

USCIS publicó en inglés el material de estudio de las 128 preguntas. Al ser preguntas aleatorias, los inmigrantes deben memorizar el mayor número posible.

