Demanda contra escuela por agresión sexual a niña de 8 años en Los Ángeles

La familia de una niña de 8 años presentó una demanda en contra de una escuela privada de Los Ángeles al acusar que la pequeña fue víctima de una agresión sexual por parte de estudiantes mayores.

La demanda se presentó contra el Sierra Canyon School, en Chatsworth, donde los padres de la niña dijeron que la menor fue víctima del llamado “Club de Besos”, que inició una estudiante de segundo grado y que se llevaba a cabo durante el horario escolar en los sanitarios de la escuela.

“Al principio empezó solo con besos, hasta donde sabemos, en los labios, pero con el tiempo evolucionó a besos por todo el cuerpo, incluidas las partes intimas“, dijo el abogado que representa a la familia demandante, Sam Dordulian.

En la demanda se alega que las niñas mayores intimidaron y obligaron a los estudiantes pequeños, entre ellos la víctima de 8 años, a besarse y tocar sus partes íntimas.

La madre de la niña, Pantea Kipnis, expresó que denunció las agresiones a la escuela en 2023, sin que la institución tomara acciones al respecto.

En la demanda también se asegura que se grabaron videos de las presuntas agresiones sexuales en los teléfonos celulares de los estudiantes y que, pese a que el personal de la escuela estaba enterado de los casos, ni los padres ni las autoridades fueron notificados.

“Les dije que mi hija temía por su seguridad y se sentía extremadamente incómoda yendo al baño, tanto que evitaba usarlo todo el día mientras estaba en la escuela”, agregó Kipnis.

La madre de la pequeña mencionó que los estudiantes mayores miraban dentro del cubículo cuando su hija usaba el baño, espiándola y dejándola asustada.

“Se sentía muy incómoda y tenía que cubrirse. Me dijo que eso le generó un miedo permanente a usar los baños públicos, y cuando lo denuncié en la escuela, simplemente no me respondieron“, dijo la madre de la pequeña.

En la demanda se alega que la escuela violó las leyes de denuncia obligatoria de California que requieren que los directivos escolares informen a las autoridades sobre sospechas de abuso infantil.

“Como padre, creo que uno de los principales problemas es que la escuela no nos notificó en absoluto, y si no hubiera sido por nuestra propia investigación y por averiguarlo todo, esto podría haber seguido ocurriendo”, expresó el padre de la niña, Max Kipnis.

“Sierra Canyon School prometió que tendrían un ambiente familiar. Prometieron una sólida base moral y que mantendrían a su hija a salvo“, aseguró el abogado Dordulian.

Los padres de la pequeña declararon que sacaron a su hija de la escuela, y de acuerdo con el abogado, se han presentado otras víctimas.

Hasta la mañana de este jueves, los funcionarios de Sierra Canyon School no habían emitido ningún comentario en relación con esta demanda.

