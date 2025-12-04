Fotos inéditas revelan el interior de la isla privada de Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron una serie de fotos y videos de la casa privada de Jeffrey Epstein en una isla de las Islas Vírgenes Estadounidenses, donde el financiero presuntamente obligó a mujeres menores de edad a mantener relaciones sexuales con hombres poderosos.

La colección de fotos y videos fue publicada el miércoles por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes afirmaron que la evidencia recientemente recibida mostraba "una imagen desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein".

Mostraban dormitorios, salas de estar y cocinas vacías. Pero otras fotos eran más inusuales, como una habitación con un sillón de dentista cuyas paredes estaban adornadas con varias máscaras.

Las imágenes y videos publicados del antiguo refugio caribeño de Epstein incluyen desde espacios interiores como dormitorios y baños hasta elementos dentro de las habitaciones, como un teléfono y una pizarra.

En la pizarra se pueden leer palabras como "engaño", "poder", "verdad" y "político", mientras que otras palabras fueron censuradas por los demócratas que publicaron las imágenes.

El conjunto de fotos también incluye varias vistas de las zonas de descanso exteriores y de las zonas costeras de la amplia propiedad.

La publicación de las fotos se produce mientras los demócratas buscan presionar a Trump para que publique todos los archivos de Epstein.

"No cejaremos en la lucha hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a los sobrevivientes", declararon los demócratas del Comité de Supervisión en X.

¿Qué pasó con los archivos de Epstein?

Una batalla política ha consumido el Capitolio durante meses, con varios republicanos rompiendo filas para unirse a los demócratas y exigir la publicación de los llamados archivos de Epstein en poder del Departamento de Justicia.

Aunque Trump niega cualquier irregularidad relacionada con los Archivos Epstein, sus críticos lo han acusado de intentar bloquear su publicación en un intento de ocultar cualquier posible referencia a él.

El 19 de noviembre, Trump cedió a la presión y firmó una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso para publicar los archivos.

Pero desde entonces, aún está por verse si alguno o todos los archivos se harán públicos.

Jeffrey Epstein fue condenado por dos delitos sexuales en 2008, incluyendo la incitación a la prostitución de una menor, y por ello cumplió aproximadamente un año de prisión con condiciones inusualmente indulgentes.

No fue hasta 2019 que se enfrentó a cargos más graves, como el tráfico sexual de menores. Sin embargo, no compareció ante la justicia, ya que falleció poco después en prisión preventiva en Nueva York. Su muerte fue declarada suicidio.

(ap, afp/el)