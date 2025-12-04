Gobierno de Trump enfrenta demandas por discriminación racial
El despido de dos líderes afroamericanos en el gobierno federal desata procesos judiciales por discriminación racial
Dos demandas enfrenta el gobierno del presidente Donald Trump por discriminación racial, luego de que Alvin Brown y Robert Primus, dos miembros afroamericanos de juntas directivas de agencias independientes, fueron despedidos en forma irregular, a pesar de que habían sido confirmados por el Senado.
“Los informes públicos y las destituciones en todo el gobierno federal demuestran una clara tendencia: la administración Trump-Vance ha destituido a comisionados y miembros de juntas directivas afroamericano a tasas significativamente mayores, y muchas juntas directivas que eran racialmente diversas han cambiado rápidamente a una composición mayoritariamente blanca”, advierte la organización Democracy Forward.
Aunque Brown y Primus habían presentado ya demandas por sus despidos considerados irregulares hicieron una actualización de las mismas, para “incluir denuncias por discriminación racial”.
El presidente Joe Biden nominó a Alvin Brown como vicepresidente del National Transportation Safety Board (NTSB) y fue confirmado por el Senado para un mandato que expira el 31 de diciembre de 2026, pero el 6 de mayo, la administración Trump lo destituyó abruptamente, sin ofrecerle una causa y a pesar de que la Ley de Juntas de Seguridad Independientes de 1974 establece que un presidente solo puede destituir a un miembro de esa junta por “ineficiencia, incumplimiento del deber o malversación de fondos en el ejercicio de sus funciones”.
“Al observar quiénes han sido destituidos sin causa y quiénes se han mantenido en sus cargos, el patrón es innegable: comisionados afroamericanos de todo el gobierno federal han sido despedidos sumariamente”, declaró Brown. “Mi destitución abrupta fue ilegal y discriminatoria. Tomo esta medida para garantizar que lo que me ocurrió no ocurra en la sombra”.
Otro caso similar
El 27 de agosto de 2025, el presidente Trump destituyó a Robert Primus de su cargo como miembro de la Surface Transportation Board (STB), responsable de regular el transporte ferroviario de mercancías y otros sistemas de transporte interestatal.
Al igual que en el caso de Brown, el gobierno federal no explicó el motivo de la destitución, a pesar de que su cargo confirmado por el Senado estaba previsto terminar el 31 de diciembre de 2027.
“Fui destituido abruptamente, sin causa y sin ninguna justificación legal. Es evidente que mi destitución se ajusta a un patrón más amplio dentro de esta administración de perseguir a funcionarios afroamericanos”, declaró Primus.
Agregó que su demanda, al igual de la de Brown ayudarán a garantizar que se conozca la verdad ante los tribunales, pero principalmente a que “las agencias federales permanezcan protegidas de la interferencia racial y política”.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, expresó preocupación sobre las acciones contra funcionarios afroamericanos, como lo establecen las demandas.
“La discriminación racial es injusta y no tiene cabida en agencias independientes que existen para servir a personas de todas las razas”, expresó. “Para Democracy Forward, es un honor representar al Sr. Brown y al Sr. Primus en su lucha por la rendición de cuentas y la defensa de la igualdad de protección”.