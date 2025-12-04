Gobierno de Trump enfrenta demandas por discriminación racial

Dos demandas enfrenta el gobierno del presidente Donald Trump por discriminación racial, luego de que Alvin Brown y Robert Primus, dos miembros afroamericanos de juntas directivas de agencias independientes, fueron despedidos en forma irregular, a pesar de que habían sido confirmados por el Senado.

“Los informes públicos y las destituciones en todo el gobierno federal demuestran una clara tendencia: la administración Trump-Vance ha destituido a comisionados y miembros de juntas directivas afroamericano a tasas significativamente mayores, y muchas juntas directivas que eran racialmente diversas han cambiado rápidamente a una composición mayoritariamente blanca”, advierte la organización Democracy Forward.

Aunque Brown y Primus habían presentado ya demandas por sus despidos considerados irregulares hicieron una actualización de las mismas, para “incluir denuncias por discriminación racial”.

El presidente Joe Biden nominó a Alvin Brown como vicepresidente del National Transportation Safety Board (NTSB) y fue confirmado por el Senado para un mandato que expira el 31 de diciembre de 2026, pero el 6 de mayo, la administración Trump lo destituyó abruptamente, sin ofrecerle una causa y a pesar de que la Ley de Juntas de Seguridad Independientes de 1974 establece que un presidente solo puede destituir a un miembro de esa junta por “ineficiencia, incumplimiento del deber o malversación de fondos en el ejercicio de sus funciones”.

“Al observar quiénes han sido destituidos sin causa y quiénes se han mantenido en sus cargos, el patrón es innegable: comisionados afroamericanos de todo el gobierno federal han sido despedidos sumariamente”, declaró Brown. “Mi destitución abrupta fue ilegal y discriminatoria. Tomo esta medida para garantizar que lo que me ocurrió no ocurra en la sombra”.

Otro caso similar

El 27 de agosto de 2025, el presidente Trump destituyó a Robert Primus de su cargo como miembro de la Surface Transportation Board (STB), responsable de regular el transporte ferroviario de mercancías y otros sistemas de transporte interestatal.

Al igual que en el caso de Brown, el gobierno federal no explicó el motivo de la destitución, a pesar de que su cargo confirmado por el Senado estaba previsto terminar el 31 de diciembre de 2027.

“Fui destituido abruptamente, sin causa y sin ninguna justificación legal. Es evidente que mi destitución se ajusta a un patrón más amplio dentro de esta administración de perseguir a funcionarios afroamericanos”, declaró Primus.

Agregó que su demanda, al igual de la de Brown ayudarán a garantizar que se conozca la verdad ante los tribunales, pero principalmente a que “las agencias federales permanezcan protegidas de la interferencia racial y política”.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, expresó preocupación sobre las acciones contra funcionarios afroamericanos, como lo establecen las demandas.

“La discriminación racial es injusta y no tiene cabida en agencias independientes que existen para servir a personas de todas las razas”, expresó. “Para Democracy Forward, es un honor representar al Sr. Brown y al Sr. Primus en su lucha por la rendición de cuentas y la defensa de la igualdad de protección”.