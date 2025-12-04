La Arrolladora Banda El Limón y Juanes juntos en ‘Una noche contigo’

Cada vez más artistas se detienen a hacer colaboraciones con quienes, en apariencia, tienen poco en común. Quizá por eso Juanes no lo pensó dos veces cuando le propuso a la Arrolladora Banda El Limón grabar una canción juntos.

Juanes es colombiano, canta música pop y rock y le encanta introducir elementos del folclor de su país en sus temas. La Arrolladora, por su parte, es una banda sinaloense cuya característica es interpretar temas de amor y desamor al ritmo típico de la región del pacífico mexicano.

Pero todas las barreras aparentes desaparecieron en “Una noche contigo”, una canción que escribió Juanes junto con Édgar Barrera y Julio Reyes y que se estrenó hace unos días en todas las plataformas. El corte viene acompañado de un video que grabaron en Florida.

“Nosotros admiramos mucho su música [de Juanes]”, dijo Julio Haro, el vocalista de la banda, en una conversación reciente.

La historia es que en una parada de su reciente gira, los miembros de la Arrolladora se estaban preparando en el autobús del grupo para salir al escenario. Mientras se ponían guapos, estaban escuchando música de Juanes. Luego, los chicos encargados de las redes sociales publicaron ese instante y Juanes lo vio.

“Y pues, vaya sorpresa. Juanes se nos acercó y nos dijo, ‘¿qué tal si hacemos un dueto?'”, dijo Julio.

No se trata de una canción tan energética como algunas de las que suele grabar la Arrolladora, y tampoco una romántica por las que Juanes es conocido. Lo único que el intérprete colombiano pone es su voz, que suena con suficiente honestidad entre las notas de la tuba, la tambora, los clarinetes, las trompetas y los trombones. Sería, pues, la primera vez que el intérprete colombiano graba una canción con banda sinaloense.

El tema, sin embargo, se estrenó sin ser parte de un disco de alguno de estos artistas. Juanes no tiene álbum reciente y la Arrolladora estrenará un disco la semana próxima que ya estaba listo desde hace meses. Se trata de “Aunque nos tiren hate”, un álbum de diez cortes de los que la banda ya sacó a la luz cuatro.

Juanes, por su parte, escribió en un comunicado, que para él como compositor, era gratificante que una de sus canciones fuera interpretada por músicos de otro género.

“Mi inspiración para ‘Una noche contigo’ surgió de la fusión de influencias de The Beatles y Otis Redding, además del trabajo de legendarios baladistas como Juan Gabriel y José José”, sostuvo. “Siento que es un momento muy especial, un cierre de ciclo, que un grupo tan reconocido como La Arrolladora Banda El Limón transforme la canción en otro estilo de la música mexicana”.