Perú propone en la OEA modificar el asilo tras conflicto diplomático con México

El canciller de Perú, Hugo de Zela, propuso a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su “evolución negativa” y se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”.

Su comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA se produce en medio de la disputa por el asilo que México otorgó a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, condenada a 11 años y cinco meses por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

El asilo otorgado a Chávez, que permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Aunque el canciller insistió en que su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, sí advirtió que este reafirma la “evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas” de 1954, utilizada hoy “para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos”.

De Zela pidió que al evaluar las peticiones “se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”.

El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y “sobre todo, el principio de no impunidad”.

Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.

Embajadora de México critica propuesta

La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, reivindicó en la sesión que “la figura del asilo diplomático constituye uno de los pilares más importantes para la protección de la dignidad humana”.

La representante mexicana criticó a Perú por querer abordar con este debate una disputa bilateral y subrayó que la OEA no es el “espacio competente” para revisar ni reinterpretar la Convención de Caracas, ya que no todos los Estados parte del tratado integran el organismo y algunos países miembros ni siquiera son parte del acuerdo.

Baños defendió que México “actuó conforme a la normativa interamericana vigente” al otorgar el asilo a Chávez y exigió “respeto al derecho internacional”.