Tocaron fondo: 3 signos que la pasan mal en diciembre 2025

Diciembre es un mes de cierre, reflexión y ajustes profundos. Para muchos, es una época de celebración; sin embargo, para tres signos del zodiaco, diciembre de 2025 se convierte en un desafío emocional y espiritual que los hace sentir como si hubieran tocado fondo.

Pero, aunque la energía sea pesada, la astrología indica que este proceso es necesario para renacer más fuertes, más sabios y más preparados para lo que viene en 2026.

Si te has sentido desmotivado, agotado o emocionalmente inestable, es posible que tu signo solar o ascendente esté atravesando uno de estos tránsitos intensos.

La buena noticia es que este dolor tiene propósito: es el empujón final antes del despegue.

1. Géminis

Géminis atraviesa un mes donde nada parece tener sentido, según predicciones de Collective World.

Las ideas no fluyen igual, el entorno pesa y las responsabilidades se sienten más grandes de lo normal.

Sin embargo, este descenso emocional no es un castigo: es una señal del cosmos para impulsar un cambio necesario.

El fin de un ciclo que ya no funciona

A pesar de que Géminis siente que este podría ser el peor momento de su vida, la verdad es que el universo está revelando qué personas, hábitos o situaciones ya no tienen cabida en su futuro.

Este signo descubre en diciembre que llegó la hora de cortar vínculos tóxicos, redirigir su rutina y deshacerse de patrones que lo han estado frenando.

Este es un mes que, aunque duele, está lleno de revelaciones. El mensaje para Géminis es claro: esto no es un final, es el comienzo de una transformación poderosa.

La felicidad, el amor y el éxito no están lejos; simplemente requieren un cierre profundo antes de manifestarse.

2. Sagitario

Para Sagitario, diciembre se siente como un derrumbe total. Todo parece desmoronarse: planes que no resultan, amistades que se alejan y decisiones que generan dudas existenciales.

El signo más optimista del zodiaco enfrenta un periodo donde incluso su famosa chispa interior parece apagarse.

Nada dura para siempre, ni el dolor

Sagitario lucha por ver el lado positivo, pero la astrología confirma que esta oscuridad emocional es temporal.

Los sentimientos actuales no son permanentes, solo forman parte de un tránsito que lo obliga a frenar, observar y reconstruirse.

Sagitario necesita recordar que su resiliencia es mucho más poderosa de lo que imagina. Si hoy llora, mañana avanza.

Si hoy duda, mañana recupera su claridad. La calma regresará en cuanto se permita procesar lo vivido sin escapar de sus emociones.

3. Piscis

De los tres, Piscis es quien peor se siente, dicen los astrólogos. La sensibilidad de este signo amplifica cada caída, cada duda y cada decepción.

Diciembre llega con una carga emocional intensa que lo deja sin energía, sin motivación y sin claridad sobre cómo levantarse.

La fortaleza invisible de Piscis sale a la luz

Piscis puede permitirse llorar, quejarse y admitir que está agotado. Es válido tocar fondo, pero no es válido quedarse ahí para siempre.

La astrología recuerda que Piscis es mucho más fuerte de lo que aparenta; ha superado situaciones mucho más complejas sin darse cuenta.

Este signo descubrirá que su capacidad para renacer es extraordinaria.

Con el tiempo verá que este dolor era solo el impulso necesario para encontrar una nueva versión de sí mismo: más estable, más consciente y más capaz. Diciembre lo hará tocar fondo, pero enero lo hará volar.

Por qué estos signos renacerán más fuertes

Aunque diciembre se siente como un agujero sin salida, estos signos recibirán un cambio energético positivo al final del mes.

La astrología señala que tocar fondo en este periodo es un reinicio necesario, un punto de quiebre que permite liberar lo viejo para abrir espacio a nuevas oportunidades.

La energía del cierre de año funciona como una depuración espiritual: se rompen patrones, se ajustan prioridades, se sanan heridas ocultas y se fortalece la resiliencia emocional.

Preguntas frecuentes

¿Por qué estos signos lo pasan mal en diciembre 2025?

Los tránsitos del mes activan zonas sensibles de sus cartas, generando crisis emocionales y momentos de transformación.

¿Esto afecta solo al signo solar?

No. También puede influir si tienes ascendente o luna en estos signos.

¿Cuándo mejora la energía?

A partir de la última semana de diciembre y con fuerza en enero 2026.

¿Puedo estar pasando por esto, aunque no sea uno de estos signos?

Sí. Todos podemos sentir estos tránsitos, pero estos tres signos lo viven con mayor intensidad.

