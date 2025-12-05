Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de noviembre de 2025

LEO

Ya deja de cargar costales que ni tuyos son. Aprende a deslindarte de pedos ajenos porque esos no te dan puntos ni te pagan la renta emocional. Este es el momento perfecto pa’ iniciar de cerito, pa’ perdonar esos errores que te han raspado el alma, pero no pa’ volver a repetirlos, ¿eh? Recuerda que vida solo hay una, y si tú no la vives como Dios manda, nadie la va a venir a vivir por ti.

Ya no sigas mendigando cariño, atención o migajas de quien ni te pela; quien te quiera de verdad va a luchar por ti, va a pagarte tu precio y hasta va a sobarte el ego cuando haga falta. Ámate shingos, valórate como si fueras la última Coca en el desierto, porque de nada sirve tener corazón grande si se lo regalas a gente chafa.

Diciembre te mueve todo, desde el trabajo hasta tus emociones. Vienen cambios laborales que por fin te van a poner donde mereces estar. En lo económico te viene una mejoría que te va a dejar respirar sabroso, pero no te emociones de más y cuida tus gastos. Ojo con dos amistades hipócritas que andan hablando mal de tu familia; ubica de dónde viene el veneno y córtalo de raíz.

Este 05 de diciembre es ideal para que cambies actitudes contigo mism@, te pongas firme, te limpies el corazón y empieces a creer en ese brillo que traes. Es momento de crecer, madurar y mandar a la fregada lo que te pesa. Tú no naciste para estar abajo, mi Leo, naciste pa’ rugir.

VIRGO

Recuerda que tú no naciste mamila; la vida y la gente pedorra que te ha rodeado fueron quienes te moldearon el carácter. Tú di lo que sientes sin miedo, porque lo que callas se te hace bola y luego te amargas nomás porque sí.

En el amor vas medio decepcionad@, ya con las ilusiones parchadas, pero cuando dejes de andar buscando como si fuera oferta del Buen Fin, llegará alguien que te cambiará el mundo y te curará heridas que ni tú sabías que seguían abiertas. Suelta ese trauma viejo y no sigas cargando relaciones rotas.

Deja de querer rescatar medio mundo; no eres Cruz Roja, eres Virgo. Has descuidado tu felicidad por andar arreglando pedos ajenos que ni te competen. Te me andas desinflando emocionalmente porque eres perfeccionista, y cuando alguien no cumple tus estándares te decepcionas más rápido que gas bien caliente.

Enfoca tu energía en tus sueños, en tus proyectos y en poner orden en tu vida. Este mes te va a mover bonito: madurarás shingos, dejarás atrás la pen$dejez emocional, y te convertirás en una versión más perra, más firme y más segura de ti. Momento clave para iniciar proyectos que siempre dejas a medias y para creer —por fin— en tu capacidad de lograr lo que te propongas.

Si tú te lo crees, el universo te lo cumple. Y si no… pues a qué estamos jugando, ¿verdad, Virgo?

LIBRA

Te vienen conflictos existenciales de esos que te hacen replantearte la vida mientras lavas los trastes. A finales de semana andarás con un humor tan shingado que ni tú te aguantarás. Sueles tomarte las críticas muy apecho y luego te andas dando golpes de pecho como mártir sin altar.

Cambia eso que no te gusta de ti y busca tu balance, que tú sin equilibrio eres como mesa coja: te tambaleas con cualquier cosita. Recuerda que la felicidad es una actitud y no dura toda la vida, así que no te apendejes y aprovecha cada ratito bonito que te regala la existencia.

Si tu relación anda en picada es por falta de comunicación, porque tú te callas cosas que deberías hablar, y la otra persona también trae lo suyo. Ya no te encariñes con la misma shingada piedra, aprende a soltar lo que te hace daño y deja de permanecer en lugares donde no te quieren o te maltratan emocionalmente.

Hay posibilidades de que confundas tus sentimientos y termines sintiendo cosas por una amistad que últimamente te ha tratado muy bien… aguas ahí, porque el cariño no siempre es amor. Decidirás sobre un nuevo comienzo que te hará replantearte metas y prioridades.

En estos días no sabrás bien a dónde dirigirte, pero si te sientas, respiras y piensas con calma, sabrás cuál es tu siguiente paso. No te desesperes, Libra, que lo bueno llega cuando dejas de hacerle al enredado.

ESCORPIÓN

Una nueva amistad llega pronto y podría despertarte un sentimiento medio torcido, nada sano. No te obsesiones con encontrar el amor porque cuando lo buscas con desesperación lo espantas más rápido que visita incómoda.

Si tienes pareja y nota dudas o te cela de todo, medita bien si esa es la persona con la que quieres envejecer echándole aire a la velita. Tú no estás para hacer examen de confianza cada semana.

Cuida tu imagen, porque podrían estar hablando de ti. Algunas de tus actitudes andan dejando mucho que desear, y aunque te debería valer madre lo que digan, tampoco se trata de perder la brújula. Tú sabes quién eres y lo que vale tu presencia.

En lo laboral, hay shingos de posibilidades de que cuaje un negocio que traes en mente, pero necesitas ponerte las pilas y dejar de escuchar comentarios negativos que solo buscan tumbarte el ánimo. No le rindas cuentas a quien ni vive contigo ni te paga las cuentas. Y mucho menos andes de arrastrad@ por quien no te toma en serio.

Diciembre te pide mirar hacia adelante, no hacia atrás. El pasado ya no te ofrece nada más que nostalgia. Extrañarás a una persona que fue muy importante, pero mientras sigas volviendo emocionalmente ahí, no podrás construir nada nuevo. Es momento de sacudirte lo viejo, cerrar la puerta y darle chance a lo que sí quiere quedarse.

ARIES

Tú que eres pura llama y puro impulso, ya es momento de quitarte de encima toda esa energía pesada que has venido cargando. Traes arrastrando culpas, enojos, recuerdos y hasta fantasmas de gente que ya ni se acuerda de ti. Esas cargas solo te frenan y te hacen dudar de ti, y tú no naciste pa’ andar frenado. Este mes te pide que sueltes, que laves tu alma, que cierres ciclos y que te atrevas a volver a empezar sin miedo.

Amores del pasado van a querer regresar nomás pa’ ver si sigues igual de disponible emocionalmente, pero tú ya creciste; ya no caes con cualquier “hola, ¿cómo has estado?”. Vas a andar confundid@, sintiendo que tu corazón quiere una cosa y tu mente otra, como si trajeras dos almas peleándose por el control. No te asustes, es ajuste energético: te estás preparando para algo mejor.

Tu forma tan intensa y tan honesta de ver la vida te ayudará a avanzar, pero cuida tu corazón porque trae heridas que no cierran solo porque tú digas que ya no duelen. Traes miedo a encariñarte, miedo a perderte, miedo a volver a amar como antes, porque tú cuando amas, te entregas hasta el ADN. Y también eres tan directo, tan sin filtro, que a veces lastimas sin darte cuenta. Cuida tu lengua, porque esta semana puedes herir a alguien que te quiere de verdad.

No desconfíes de la persona que te interesa: trae su propia historia de decepciones y no quiere volver a sufrir. Si te importa, díselo, demuéstralo, porque entre ustedes algo bonito ya se está formando y puede tomar fuerza en cualquier momento.

Cuida tu salud: se ven molestias en anginas, cuerpo cortado, dolorcitos raros, y cambios de humor que van a hacer que ni tú te aguantes. Y sí, Aries, recuérdalo: subes de peso con oler lo que cocina la vecina. Diciembre viene lleno de comida y tentación, así que o te controlas… o lloras después frente al espejo.

TAURO

Tú que eres firme como un roble, aprende a no tomarte todo tan personal. Van a aparecer personitas que parecen nacidas para provocarte, gente que te ve estable y por eso te quiere mover el tapete. Habrá comentarios mal intencionados, indirectas, chismesitos y actitudes que buscan sacarte de tu centro. Pero tú no estás pa’ eso. No caigas en provocaciones ni permitas que nadie te haga perder tu paz.

Mucho cuidado con lo que prometes, porque podrías quedar mal justo con la gente que más te quiere. Tú no eres de fallar, pero diciembre trae prisas, cansancio y confusiones, así que mide tus palabras. En el amor, si alguien no te demuestra interés ni con señas, levántate tu dignidad y vete. Tú no eres opción, tú eres premio mayor, y quien no lo vea está ciego o chueco.

Un familiar podría meterte en problemas económicos por descuidado o por abusado. No prestes dinero, no firmes nada que no entiendas y no te metas en broncas ajenas. Un amor a distancia se pone a prueba y ahí se verá quién mantiene la constancia y quién nomás jugaba a la relación virtual.

Si ya tienes pareja, necesitan reconectar, volver a los detalles, dejar la rutina que los está apagando. No todo es pleito ni obligación; también necesitan cariño, risa y complicidad.

Cuida tus palabras: en un arranque podrías decir cosas que hieran profundamente a quien no lo merece. Tu poder está en tu calma, no en tus arranques. Esta semana es para que respires, observes y elijas tus batallas.

GÉMINIS

Tú que traes dos cerebros y tres personalidades, escucha bien: cada que necesites consejo, ve con la gente que sabe, no con cualquiera. Porque si preguntas a la persona equivocada vas a cometer errores que te van a costar caro. En lo económico vienen movimientos fuertes: pagos inesperados, alivios financieros, nuevas oportunidades y hasta la posibilidad de un proyecto extra que te deje dinerito.

En el amor, vienen sorpresas buenas. Alguien nuevo llega, ya sea por redes sociales o por medio de una amistad. Pero, por favor, bájale a los celos, al orgullo y a la desconfianza. Te encanta hacerte historias en la cabeza que ni Netflix se atrevería a producir. Tu desconfianza puede cansar a quien sí te aprecia y luego tú te haces el sufrido como si nada hubiera sido tu culpa.

Recuerda: las oportunidades caducan. Si la vida te pone algo enfrente, no le des largas nomás porque te dio flojera decidir. Cambios de ánimo fuertes vienen estos días; vas a andar subiendo y bajando emociones como si fueras montaña rusa, pero es porque se están moviendo cosas dentro de ti que necesitaban sacudirse.

Tu familia va a necesitarte más que nunca. Ya no te desconectes tanto de los tuyos; ellos son tu sostén, tu raíz, y te van a recordar quién eres cuando te pierdas entre tus propias ideas. Escúchalos, abrázalos, dales tiempo.

CÁNCER

Prepárate porque se vienen cambios que te harán crecer de una forma que ni tú esperas. Viene una situación en la que una amistad te necesitará muchísimo, y tú, con tu alma tan tierna, vas a estar ahí sin dudarlo. En el trabajo vienen semanas tensas, con más responsabilidades y cansancio, pero también recibirás el cariño y la admiración de personas que sí valoran tu esfuerzo.

No vivas como si fueras espectador de tu vida: vívela. Disfruta, ríe, equivócate, sal, atrévete, que los comentarios negativos te valgan completamente madre. Este es tu momento para priorizar tu felicidad y tu tranquilidad.

Si tienes pareja, la relación está rara porque ambos han dejado de poner de su parte. Necesitan reconectar o decidir si vale la pena seguir. Nada se arregla si no hablan con honestidad.

Una amistad comenzará a desearte… pero no de manera tierna, sino carnal, directa, intensa. Si tú no sientes lo mismo, no juegues, no des señales equivocadas. Tú no quieres lastimar a nadie, pero a veces tu cariño confunde.

Tu empatía es hermosa, pero también te desgasta. Quieres ayudar a todos, pero te vas hundiendo tú. Aprende a ponerte primero, no por ego, sino por salud mental. Se vienen nuevos amores, propuestas, conexiones bonitas… pero también traiciones fuertes. No confíes demasiado rápido ni entregues tu corazón en la primera cita. Tu intuición va a estar más fina que nunca: escucha esa vocecita que siempre te avisa cuando algo no cuadra.

PISCIS

Ya no pienses tanto en lo que ya se llevó la shingada, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Ten cuidado con caídas y shingazos que estarán a la orden del día. Pon atención a un sueño en estos días pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir.

No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores, tu problema siempre será que buscas una persona con las mismas aspiraciones que tu, recuerda que polos opuestos se atraen, si sigues buscando la perfección en una relación jamás lograrás concretar nada.

Amistad se enfermará en estos días, no será nada de gravedad. Días de grandes cambios y de amores nuevos que comenzarán a aparecer en tu vida, no te equivoques en quien eliges para ser parte de tu vida.

ACUARIO

Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Cuida lo que comes y aprende a ser más inche ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo.

Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobre protección. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente.

Es importante que pienses en el futuro pero también en el pasado para no cometer los mismos errores. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad.

CAPRICORNIO

Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar.

No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela, pero viene algo grande en menos de un mes.

Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido.

SAGITARIO

Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas.

No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Tu felicidad no depende de ella ni de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés.

Eres bueno o buena y noble y has sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día.

Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte.