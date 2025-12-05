Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un viernes con cielos totalmente despejados. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del sur que soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:44 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:43 h. En total tendremos 10 horas de luz solar a lo largo de este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 70 grados Fahrenheit (9 y 21 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.