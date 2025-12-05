Margot Robbie pide paciencia ante las críticas de su versión de ‘Cumbres Borrascosas’

La actriz australiana Margot Robbie respondió a las preocupaciones y críticas generadas por la nueva adaptación cinematográfica del clásico gótico ‘Cumbres Borrascosas’, dirigida por Emerald Fennell, directora de Saltburn y Promising Young Woman. En una entrevista exclusiva para British Vogue, Robbie pidió al público que reserve sus juicios hasta que puedan ver la película.

“Lo entiendo”, reconoció Robbie sobre la reacción inicial. “No hay nada más que decir en este momento hasta que la gente vea la película”. La actriz, conocida por sus papeles en ‘Barbie’, confía en que la interpretación de Jacob Elordi como Heathcliff convencerá a los escépticos.

“Lo vi interpretar a Heathcliff, y es Heathcliff”, aseguró. “Yo diría: ‘Espera. Créeme, te alegrarás'”.

Robbie elogió a Elordi comparándolo con “el Daniel Day-Lewis de nuestra generación” y recordó el legado de actores como Laurence Olivier, Richard Burton, Ralph Fiennes y Tom Hardy, quienes han dado vida al personaje en el pasado.

Sobre Catherine

Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, el apasionado amor de Heathcliff, en esta nueva versión de la novela publicada por primera vez en 1847. La actuación de Robbie llega en un momento personal significativo: dio a luz a su primer hijo solo tres meses antes del inicio del rodaje, un hecho que, según ella, influyó en su enfoque del personaje.

“Estaba en un estado mental muy diferente”, confesó. “No seguí mi rutina habitual. Fue más improvisado”. La actriz recordó haber expresado sus dudas a Fennell: “¿Y si no estoy lo suficientemente preparada?”. La directora le respondió: “No quiero que te prepares. Solo necesito que vivas el momento”.

“Se trataba de estar en mi cuerpo, no en mi cabeza“, explicó Robbie sobre el proceso.

Fennell, quien descubrió la novela a los 14 años, ha descrito la historia como una obsesión personal. “Este libro me ha vuelto loca”, declaró en el Festival de Escritura Femenina Brontë en septiembre. “Quería crear algo que me hiciera sentir como cuando lo leí por primera vez, es decir, una respuesta emocional a algo. Es algo así como primario, sexual”.

La directora incluso admitió que, si otra persona hubiera realizado esta adaptación, se habría sentido frustrada. Sin embargo, Robbie asegura que la película captura la esencia romántica de historias clásicas como ‘The Notebook’ y ‘El paciente inglés’.

“Todos esperan que esto sea muy, muy picante”, declaró Robbie. “Creo que la gente se sorprenderá. No digo que no tenga elementos sexuales ni que no sea provocativo —definitivamente lo es—, pero es más romántico que provocador. Es un romance épico y grandioso”.

La película, producida por Warner Bros., promete ofrecer una interpretación fresca y personal de uno de los romances más tormentosos de la literatura, mientras su equipo creativo espera que el público mantenga una mente abierta hasta su estreno.

