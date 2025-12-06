Duilio Davino sin sobresaltos por horarios mundialistas de México

Duilio Davino, director de las selecciones nacionales de México, se mostró tranquilo y sin sobresaltos después de conocer que el Tricolor jugará en horario vespertino contra Sudáfrica, la inauguración del Mundial 2026 y por la noche el segundo y tercer juego mundialista en Guadalajara y la CDMX.

Entrevistado después de conocer el resultado del calendario de los partidos del certamen universal del próximo año, que se jugará por primera ocasión en tres países como Estados Unidos, México y Canadá, Davino destacó la importancia de la altura y el calor para el juego inaugural contra Sudáfrica.

TRANQUILIDAD EN EL TRICOLOR



Duilio Davino, director de selecciones nacionales habla sobre lo que vendrá en el interior del Tricolor rumbo al Mundial ⚽️ pic.twitter.com/F7s0Qj8vbD — TVC Deportes (@TVCDeportes) December 6, 2025

“Los horarios nos dejan tranquilos, esto nos permite poner en marcha la logística de viajes y toda la preparación. Creo que la inauguración en la una de la tarde en la Ciudad de México, es importante y los dos últimos partidos a las siete de la noche para poder intentar pasar de grupo, creo que estamos tranquilos y contentos”, destacó.

Respecto a la ventaja que puede sacar la selección pensando en el horario de la una de la tarde y la altura de la Ciudad de México sobre la selección de Sudáfrica, Davino precisó que: “Tenemos que jugar con eso, por supuesto, con nuestro estadio, con nuestra gente, con la altura de la ciudad y vamos a ver con lo del clima, aunque también tenemos que entender muchos de nuestros jugadores, no están acostumbrados ya a la altura, entonces que se adapten rápido y puede ser algo a nuestro favor”.

Sobre el tema de la altura destacó que será importante que el equipo de México este el mayor tiempo preparándose sobre estas condiciones y al mismo tiempo intentar que los jugadores que juegan en Europa y en otras ligas lleguen lo más pronto posible a la concentración.

“Con la cuestión de la altura, poder tener a la ciudad al equipo en la ciudad de México con el mayor tiempo posible. Los jugadores locales tendrán más tiempo de preparación e intentaremos cómo lo dijo Javier, el día de ayer, intentaremos que vayan llegando lo más pronto posible para tenerlos físicamente”, dijo.

Mientras que para el tercer partido comentó a pregunta expresa respecto a las condiciones del verano en la CDMX y Guadalajara, donde por la tarde llueve demasiado y que podría ser un handicap en contra para la selección de México.

“Al final es algo que juega para los dos equipos, pero en la tarde, sobre todo en la ciudad de México, en la cuestión de las lluvias, esperemos que no, para que haya un buen espectáculo, bueno y si hay lluvia, tenemos que afrontarlo y estar listos para todos los factores que se puedan generar por el clima”, mencionó.

Solo piensan en el juego inaugural

Davino fue consultado sobre la posibilidad de medirse contra Inglaterra en un eventual duelo de octavos de final y dijo que ni siquiera lo han pensado, pues el objetivo está fijo en el duelo inaugural, además de que en el grupo mundialista donde quedó ubicado Inglaterra está complicado y no podría garantizarse que gane su grupo.

“No hemos imaginado nada, la verdad que no, pensamos en el primer partido, además Inglaterra también está en un grupo complicado, por eso creo que nada más hay que pensar en el primer partido, no está adelantando nada”, señaló.

Tampoco quiso adelantar respecto a los partidos que ya se están manejando en enero, febrero y junio, como se está manejando que podrían ser Panamá, Bolivia, Islandia y Argentina, además de los de la fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica.

“Lo de enero está muy adelantado y febrero está casi cerrado, no podemos ir nomás, pero ya tenemos la idea de qué equipos pueden darse”, precisó.

Para concluir, dijo que el único mensaje que se podría dar a los aficionados es que los partidos son muy complicados y que lucharemos para ser competitivos en todo momento.

🗣️ "NOS DEJA TRANQUILOS"



Duilio Davino, director deportivo de la FMF, aseguró que no hay inquietud por los horarios en los que jugará la Selección Mexicana 🇲🇽 en el #Mundial2026.



📹 Miseleccionmx pic.twitter.com/BqV3s3qXdb — ONCE Diario (@oncediariomx) December 6, 2025

“Los partidos son muy complicados, sin duda es el mensaje para los aficionados que esperamos su apoyo y donde tenemos el compromiso de salir a ganar cada juego”, finalizó.

