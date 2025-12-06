EN VIVO | Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps en la Final MLS Cup

El Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado en la final de la MLS Cup que se definirá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Lionel Messi busca coronarse por primera vez en el torneo estadounidense, mientras que Thomas Muller busca también hacerlo con el equipo canadiense que ha sido una sorpresa esta temporada.

La final no solo supone una ocasión histórica para el Inter Miami de conseguir su primera MLS Cup, apenas cinco años después de su primer partido oficial, sino que supondrá la despedida -soñada o amarga- de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retirarán del fútbol profesional este sábado.

Los Vancouver Whitecaps se encuentran al igual que el Inter Miami ante una oportunidad de oro. Nunca antes desde que se unieron a la MLS en 2011 habían llegado tan lejos en los ‘playoffs’, y su tope histórico eran dos semifinales de Conferencia en 2015 y 2017.

El partido de este sábado será el tercer encuentro que disputen ambos equipos en lo que va de temporada, tras la contundente derrota que los canadienses asestaron al Inter Miami en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en mayo.

Los Vancouver Whitecaps se impusieron con un global de 5-1 en esa eliminatoria, incluido un 1-3 a domicilio en el partido de vuelta, con Messi, Busquest, Alba y Luis Suárez en la cancha, y cuando Müller todavía residía en Múnich.

– Alineaciones probables de la final de MLS Cup

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Jordi Alba, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Marcelo Weigandt, Mateo Silvetti, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Lionel Messi.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Tate Johnson, Ralph Priso-Mbongue, Mathias Laborda, Edier Ocampo, Andrés Cubas, Sebastian Berhalter, Ali Ahmed, Thomas Müller, Emmanuel Sabbi, Brian White.

Árbitro: Drew Fischer (Estados Unidos)