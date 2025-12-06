Guardia Costera detiene embarcación en Miami con enorme cargamento de cocaína

Una embarcación de la Guardia Costera de Miami Beach, junto con el área Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, lograron incautar aproximadamente 1.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 28 millones de dólares, que era transportada en una embarcación sospechosa a 3 kilómetros al este de Government Cut.

Las tripulaciones de las embarcaciones policiales contaron con la asistencia de múltiples unidades marinas y herramientas de búsqueda especializada tras la interceptación inicial, según se informó en un comunicado.

“Esta fue la mayor incautación de cocaína en una embarcación pequeña de la Guardia Costera de EE.UU. desde 1995”, declaró el teniente Matthew Ross, comandante de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach.

“Proteger nuestras fronteras marítimas del tráfico ilícito de drogas y las organizaciones criminales transnacionales sigue siendo una de nuestras principales prioridades. La Guardia Costera y nuestros socios policiales federales, estatales y locales se mantienen alertas en nuestros esfuerzos conjuntos para mantener la seguridad de nuestras fronteras marítimas, impidiendo que los narcóticos ilícitos lleguen a nuestras comunidades”, agregó.

Largest ❄️ seizure by a @USCG boat station since 1995!🚨



A Sta Miami Beach & @CBP #LE crew seized over 3,716lbs of cocaine worth an est. $28M, from a suspected drug smuggling boat, near Gov Cut, Tues. @HSI_Miami #WeOwnTheSea

🔗: https://t.co/CgOivNj4G5 pic.twitter.com/onrwFhI43G — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) December 5, 2025

La Oficina de Operaciones de Campo del Puerto Marítimo de Miami (OFO) de la CBP también respondió con un equipo canino una vez que la embarcación fue llevada al muelle.

El equipo canino alertó sobre múltiples ubicaciones dentro de la embarcación. Una inspección física realizada por agentes descubrió más de 1,000 paquetes ocultos de cocaína, con un peso de más de 3,700 libras. Agentes federales detuvieron a tres sujetos.

“Desmantelar el contrabando marítimo de narcóticos de esta manera demuestra el poder del trabajo en equipo para salvaguardar a nuestra nación y responsabilizar a los criminales”, declaró el Director Ejecutivo de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, Región Sudeste, Andy Blanco.

“Se debe advertir a los contrabandistas que nuestro equipo de gobierno está vigilando y serán capturados”, añadió.

Sigue leyendo:

– Colombia intercepta embarcación con casi 3 toneladas de cocaína con apoyo de EE.UU.

– La Guardia Costera descargó el mayor cargamento de drogas decomisado en su historia.