Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de diciembre de 2025

LEO

Ya deja de andar cargando costales que no te tocan. Se te vienen mejoras económicas bien sabrosas, y ese negocito que traes rondando en la cabeza tiene patas para crecer si te dejas de “luego lo hago” y te pones en acción. Mira, si alguien no quiere seguir en tu vida, que se borre solo a la fregada, tú no naciste para mendigar permanencias.

Aguas con pérdidas materiales o cosas que se te extravíen de la nada, y también con un chisme familiar que te va a dejar con el ojo cuadrado; no caigas en provocaciones porque hay gente bien ociosa a tu alrededor. En estos días estarás rodeado de personas falsas, de esas que sonríen más que cajera cuando ya va a cerrar la tienda, pero solo buscan meterte en enredos. No permitas manipulaciones, que la última palabra siempre será tuya.

En el amor, la suerte te sonríe, pero tú te me achicopalas y traes la bandera de “no confío en nadie”. Mira, mi hij@, si no sueltas ese miedo, nunca vas a concretar algo decente. Aprende a mandar bien lejos a quienes te causan conflicto y a cerrar ciclos sin drama.

Entras a este último mes del año con fuego, actitud y ganas de mejorar, de estar en paz, de juntarte con tu familia y hasta de hacer las paces con quien andabas distanciado. Diciembre trae bendiciones, estabilidad y un respiro emocional, pero solo si te lo propones. Agarra aire, endereza la corona y prepara tu energía, porque vienen días de mucha luz.

VIRGO

Ay Virgen de Guadalupe, dale paciencia a este Virgo porque rencor trae pa’ repartir. Mira, mi amor, no seas tan rencoroso o rencorosa, aprende a perdonar… pero no a confiar otra vez en quien ya te fregó la existencia. Quien ya te hizo daño, que se quede en la orilla, pero tú sigue avanzando.

Se te vienen dos personas queriéndote cortejar, pero aguas, porque una nada más quiere experimentar tu cuerpazo criminal y desaparecer. Tú dale su avión y no te me claves. Un familiar podría enfermarse un poco, nada grave, pero sí necesitará tu presencia. También hay posibilidad de un viaje que te va a caer como bendición.

Mensaje o llamada importante que te cambia el día y te mejora el ánimo. Económicamente viene un dinerito extra que te sacará de un apuro. Pero eso sí: cambia tu actitud, porque si sigues viendo todo negro, aunque te llegue oro lo vas a sentir como pirita.

Si tienes pareja, aguas con la monotonía; échale ganas, cambia rutinas, sorprende, porque si sigues igualito o igualita, te me duermes en tus laureles y no vas a avanzar. Este mes trae sorpresas, cambios fuertes y oportunidades económicas, pero necesitas bajarle a lo serio y subirle a la fe en ti.

LIBRA

Piensa bien pa’ dónde vas, porque diciembre te anda poniendo pruebas que, si no las piensas, te pueden hacer cometer errores bien tontos. Se ve compromiso o acuerdo importante, pero no te adelantes; dale tiempo al tiempo pa’ que el amor y el trabajo maduren como deben.

Últimamente te me deprimes porque no ves tus sueños hechos realidad, pero el problema no son los sueños… es que te falta carácter para ejecutarlos. Deja la huevoneada y deja de esperar milagros, que ni la lotería cae sin comprar el boleto.

Ejercicio, dieta y cuidarte un poquito más te ayudará a recuperar tu autoestima, que la traes más frágil que vidrio soplado. Te llega noticia importante y familiares lejanos se pondrán en contacto. Sin embargo, no es tiempo de hacer enemigos; traes tanta cola que cualquier pisadita te puede meter en broncas. Lo que dejaste pendiente en tu pasado hoy te está cobrando factura, y si no lo resuelves, seguirás atorado.

En el amor, cuidado con relaciones frágiles o de “una noche y adiós”, porque te vas a desgastar emocionalmente. No tires tu energía en gente que ni la merece, que tú vales más que eso. Diciembre te pide orden, enfoque y dejarte de fantasías que no dan ni para novela de la tarde.

ESCORPIÓN

Tú que das todo y luego te quedas sin nada… pues mira qué bonito: la vida te va a regresar a manos llenas lo que has dado. Este mes te trae dos noticias importantes, de esas que te recargan el alma y que te hacen sentir que no estabas luchando en vano.

En el amor, nada está escrito, y tú de repente te me haces bolas solit@. Aprende a ser sincero o sincera con tu pareja, porque esas mentiritas piadosas que dices “ay, no pasa nada”, sí pasan… y a la larga friegan la relación.

Viene un ciclo nuevo lleno de cambios en tus sueños y metas; te caerá el veinte de que algunas eran fantásticas, de las que solo viven en la cabeza. Diciembre te pondrá nostálgico, y podrías recordar a alguien que ya no está; dale gracias por lo vivido y sigue caminando.

Tus emociones andarán como montaña rusa: días estarás radiante y otros no vas a querer ni abrir la cortina. Déjate sorprender por la vida, suelta el control, enfrenta tus miedos y date permiso de ser feliz otra vez. Este mes puede cerrar tu año con broche de oro si tú te permites recibir lo bueno.

ARIES

Alma apresurada y lengua filosa… traes una nostalgia rara por recuperar esa amistad perdida, como si el universo te estuviera picando las costillas para que arregles lo que dejaste pendiente. Si te nace, háblale, pero sin actitudes infantiles; recuerda que pedir perdón no te quita lo valiente. Ya no caigas en provocaciones mensas que solo buscan verte perder piso; tú tienes luz de sobra como para rebajarte a pleitos de esquina. Este mes grita RENOVACIÓN, y un cambio de look no solo te haría ver bien buen@, sino que te quitaría energías estancadas que te traían apagado.

Si tienes pareja, prepárate porque viene noche intensa, caliente y liberadora, pero también vienen emociones que, si no controlas, pueden volverse discusiones sin sentido. Mide tus palabras, Aries, que tú hieres más rápido que un tequila tomado con el estómago vacío.

La vida te pondrá una situación pesada, una prueba de esas que te obligan a ver qué tipo de persona eres realmente. No mendigues amor, ni atención, ni “hazme caso”—quien te quiera, te lo va a demostrar con hechos y no con likes ni mensajitos tibios. Además, deja de exigir que la gente actúe como tú quieres. Cada cabeza es un mundo, aunque tú creas que la tuya es el único universo válido. Este mes te hará crecer a fuerzas, pero crecer bonito, de ese que te acomoda el alma.

TAURO

Si tú te enamoraras con la misma facilidad con la que te enchilas cuando te contradicen, ya andarías casad@. Aquí se ve un amor nuevo, pero flojito, sin raíz, de esos que duran lo que dura un antojo. Disfrútalo sin expectativas. También vienen salidas, fiestas, brindis y calorcito humano, pero aguas con la gente envidiosa que te trae entre ceja y ceja. Tu forma de brillar sin pedir permiso les calienta de más. Es momento de trabajar tus sombras internas: esas manías de celar, de sufrir por adelantado y de hacer historias en tu cabeza.

Si no confías en tu pareja, mejor retírate con dignidad. Amar no es estarse persiguiendo la sombra. Lo económico pinta bien porque ese negocio que traes pensando desde hace meses por fin podría concretarse, y te dará un respiro que ni te imaginas. En próximos días se te caerán varios velos: verás la verdadera cara de gente que jurabas de confianza. Duele, pero te libera. Dedica tu energía a tu bienestar y a tu dinero, no a ilusiones pasajeras. Este mes te pide valentía para soltar y enfoque para crecer.

No te me atontes: toma decisiones firmes y deja de malgastar tu tiempo emocional en amores de una sola noche que no te suman nada más que sueño atrasado.

GÉMINIS

Tú que traes dos personalidades y ninguna sabe descansar… El trabajo se te viene encima como avalancha: compromisos, chismes laborales, responsabilidades familiares y gastos que llegan sin avisar. Pero tú puedes con todo, nomás organízate. No te ap*pendejes, porque después andas llorando sobre lo que tú solito dejaste escapar. Suelta ese pasado tóxico que todavía visitas mentalmente como si fuera parque recreativo. Ya no vive ahí nadie, mi amor. Avanza.

Tu cuerpo también pide pausa; si no duermes mejor, podrías sentir dolores de cabeza, irritación y un humor que ni tú mismo te aguantas. No vuelvas con exes: ese veneno ya te lo tomaste, ¿para qué repetir la dosis? Tus amistades amargadas te drenan; esas personas quejumbrosas solo buscan dónde depositar su miseria. No seas basurero emocional de nadie. Pon límites, cuida tu energía y ocúpate de las decisiones que sí puedes mejorar, porque tu vida anda chueca por tus propios enredos.

Sé prudente con desconocidos; no abras la boca de más ni cuentes secretos al primero que te sonría. Este mes te enseña a madurar, a callar cuando conviene y a moverte cuando toca. La vida quiere enderezarte, pero tú decide si cooperas o te arrastra.

CÁNCER

Corazón noble que se rompe con el viento… No te me atontes y no sueltes al amor real por una fantasía calentura que aparecerá en los próximos días. Esa persona lejana que te escribe bonito nada más está moviendo tu ego; no pongas en riesgo lo sólido por un espejito brillante. Tu sinceridad es hermosa, pero a veces eres filoso sin querer, y la gente no siempre entiende que tú hablas desde el alma. Controla tu lengua, porque puede meterte en líos que no buscabas. Si terminaste una relación o te mandaron a volar, hoy es buen día para renacer sin resentimientos.

Con tu pareja, la clave es hablar, no suponer. Habla lo que sientes, porque ellos no leen mentes, aunque tú creas que sí. En lo económico llega dinero noble, suerte en ventas, negocios y hasta juegos de azar, así que mueve tu energía, no te quedes quieto.

El trabajo no va a caer del cielo como torta bendita. Tú necesitas moverte, insistir, tocar puertas, generar presencia. En el área de ventas traes potencial fuerte, pero debes creértela. Diciembre quiere que te levantes, que vuelvas a creer en ti y que sueltes esas inseguridades que solo te frenan. Este mes te da crecimiento emocional, claridad y un empujón divino para mejorar tu vida si te atreves a salir de tu caparazón.

PISCIS

Corazón de mazapán… Si tu pareja anda fría, seca y con actitud de pescado congelado, el problema está en la rutinita espantosa que han llevado. Ustedes necesitan moverse, cambiar de aires, viajar, ver otros paisajes y no estarse viendo la geta diario porque así cualquiera se hartaría. Si ya viven juntos, cambien hábitos, horarios, lugares, posiciones… tú me entiendes, porque si no le meten sabor, se les apaga la chispa.

Este fin de semana andarás despotricando como señora enojada afuera del templo, soltando veneno contra gente que se ha metido en tu vida y te ha hecho daño. Te pondrás afilado como navaja de rasurar, y créeme, no te va a temblar la mano para decir verdades que duelen. Tú no atacas a lo menso: tú esperas el momento exacto para dar el golpe.

Pero mira, si quieres dejar atrás depresiones, tristezas y esa nube gris que a veces te persigue, empieza por liberarte de personas que te drenan, te alteran o te siembran conflictos. Tu paz no se negocia, mi amor. Quien te afecte, que se largue. No permitas que el pasado regrese si es nomás para arruinarte la existencia; si vuelve, que sea para sumar y mejorar.

Y prepárate, porque cuando menos te lo esperes, la vida te va a dar una sorpresa de esas que acomodan el alma, una bendición que toca directamente a tu familia y te devuelve esperanza. Diciembre te quiere ver estable, fuerte y rodeado de gente que sí te merece.

ACUARIO

No te me confundas con tus propios sentimientos, porque una persona medio intensa podría sacarte de tu zona de confort y hacerte dudar. No todos merecen tu lástima ni tus favores, especialmente esa gente hipócrita que mientras la ayudas, te critica por la espalda. Corta esas energías. Si tienes pareja, dale chance de mostrarse. Hay virtudes en esa persona que ni conoces porque tú solo ves lo que quieres ver. Y también ya deja de esperar milagros de la gente; mejor reencuéntrate contigo, con tu interior, con lo que tu corazón quiere de verdad y no con lo que te inventa la ansiedad.

En los próximos días habrá movimientos bien perros: gente nueva, amistades renovadas y caminos que se abren. No te permitas caer por nadie; tú sigue derecho tras tus sueños. Visitas inesperadas llegarán de la nada, y también una gran compra está por hacerse realidad.

No pierdas el piso por nadie. Este es momento de cambiar tu forma de ver la vida, mejorar lo que no has querido trabajar y terminar asuntos pendientes para evitar pleitos. Si estás solter@, el amor aparecerá cuando menos lo imaginas, y será alguien que viene a enseñarte más que a lastimarte. Arregla tus pendientes emocionales antes de que exploten.

CAPRICORNIO

Tú que pareces fuerte pero lloras en silencio… En el amor vienen cambios importantes, pero no te adelantes. No armes bodas mentales ni te pongas tó dramatizador; deja que la vida acomode. Ya no te dejes manipular por nadie. Toma decisiones propias, que para eso Dios te dio criterio. Te enfrentarás a una situación fuerte, de esas que enseñan a fregadazos. Pero escúchame bien: aprende del golpe y no vuelvas a caer en las mismas chingad*reras. Si tropiezas con la misma piedra, por lo menos cámbiala de lugar.

Cuida tu lengua cuando hables de tu familia; podrías decir algo de más y terminar afectando a alguien que sí te quiere. Evita provocaciones de enemigos o gente ardida, porque cualquier reacción tuya podría detonar un problema más grande. En lo económico, vienen movimientos favorables, dinero que te acomoda y resuelve cosas pendientes, pero también gastos fuertes que te obligarán a ahorrar. No gastes nomás porque diciembre te emociona.

Este mes es de reflexión: estás en una etapa complicada, pero si te pones perris, lo sacas adelante y cierras el año con broche de oro. No permitas que gente malintencionada te influya o manipule; protégete, abre los ojos y sigue firme. La vida te está moldeando, no castigando.

SAGITARIO

Cuida tu alimentación, que puedes subir de peso y luego andas llorando frente al espejo. Un encuentro amoroso con alguien especial está por ocurrir; disfrútalo sin culpa, que tú no tienes por qué darle explicaciones a nadie. No te sigas lastimando por lo que ya fue. Lo que pasó, pasó, y si no funcionó, era parte del aprendizaje. Un chisme de amistad te llega y también embarazo cercano en tu círculo. No te alarmes, solo sonríe y deja que la vida siga.

Es momento de cambiar tu manera de enfrentar la vida. Has cometido errores y te ha costado entender cada uno, pero por fin se aproxima un tiempo de claridad. La vida te va a sorprender y vas a entender el verdadero sentido del amor y la amistad. Un familiar podría enfermarse, pero nada grave. No temas buscar nuevas oportunidades laborales: vienen crecimientos importantes si te atreves a moverte.

Diciembre te pide que pienses en ti, que no te metas en chismes de lavadero y que no permitas que amores de una noche se conviertan en dolores innecesarios. Valora lo que tienes antes de que la vida te lo enseñe por las malas.